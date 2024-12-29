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≡ Хвойная история новогоднего Костаная. Вспоминаем, когда площади города в праздники украшали настоящие живые елки
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50831
Хвойная история новогоднего Костаная. Вспоминаем, когда площади города в праздники украшали настоящие живые елки
Отправлено: 29.12.24 - 15:47
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Вопрос возник недавно - 16 декабря, точнее, два вопроса. Проходя по площади возле областного акимата, обратила внимание, что новогодняя елка-то не живая, да и не особо нарядная. И другой вопрос: а в каком году у нас перестали устанавливать живые елки в общественных местах?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6251
Re: Хвойная история новогоднего Костаная. Вспоминаем, когда...
Отправлено: 29.12.24 - 15:47
#1
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Друзья, радуйтесь и будьте здоровы, с наступающим Новым годом!

Не поэт конечно, но от всей души:

С лесным ароматам, свежим и родным,
с любовью в сердце и верой в чудеса,
небольшую ёлку в квартире установил.
Как наши форумные сказочники,
ярко святят Новогодние игрушки, гирлянды и звезда!

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15861
Хвойная история новогоднего Костаная. Вспоминаем, когда площади города в праздники украшали настоящие живые елки
Отправлено: 29.12.24 - 17:02
#2
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Ага, так вот где творческий уголок Кайрата. Где создает стихи и мемы. И не забывает турецкие мандарины лопать.)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6535
Re: Хвойная история новогоднего Костаная. Вспоминаем, когда...
Отправлено: 29.12.24 - 18:33
#3
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С удивлением обнаружил своего однокурсника в костюме Деда Мороза, ни разу его в этом амплуа не встречал!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6251
Хвойная история новогоднего Костаная. Вспоминаем, когда площади города в праздники украшали настоящие живые елки
Отправлено: 29.12.24 - 21:36
#4
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Цитата:
Vit:
И не забывает турецкие мандарины лопать.)


Со слов женщина продавщица сказала, что марокканские, внешне визуально на сказочницу не похоже была :lol: :lol: :lol: .

[Исправлено: Kairat stayer, 29.12.2024 - 22:40]

[Исправлено: Kairat stayer, 29.12.2024 - 22:40]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42750
Хвойная история новогоднего Костаная. Вспоминаем, когда площади города в праздники украшали настоящие живые елки
Отправлено: 29.12.24 - 22:13
#5
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Цитата:
Kairat stayer:
Друзья, радуйтесь и будьте здоровы, с наступающим Новым годом!

Круто!
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simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
286
Хвойная история новогоднего Костаная. Вспоминаем, когда площади города в праздники украшали настоящие живые елки
Отправлено: 30.12.24 - 17:44
#6
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Цитата:
Kairat stayer:
Друзья, радуйтесь и будьте здоровы, с наступающим Новым годом!


А такие варианты =

Научный стиль:
Вариант 1: Желаю всем крепкого здоровья и новых горизонтов в познании окружающего мира.
Вариант 2: Пусть наступающий год станет временем научных прорывов и открытия новых тайн Вселенной.

Официально-деловой стиль:
Вариант 1: Позвольте поздравить Вас с наступающим Новым годом и пожелать успехов в работе и личной жизни.
Вариант 2: От всей души поздравляем Вас с Новым годом и желаем достижения всех поставленных целей.

Публицистический стиль:
Вариант 1: Пусть Новый год принесет в каждый дом радость, благополучие и позитивные эмоции.
Вариант 2: Желаем всем ярких впечатлений, новых знакомств и незабываемых моментов.

Художественный стиль:
Вариант 1: Пусть волшебство Нового года наполнит ваши сердца теплом и светом.
Вариант 2: Желаю, чтобы наступающий год стал для вас временем исполнения самых заветных желаний.

Разговорный стиль:
Вариант 1: Всех с Новым годом! Желаю всем счастья, здоровья и удачи!
Вариант 2: Ребят, поздравляю! Пусть новый год будет крутым!

Эпистолярный стиль:
Вариант 1: Милый друг, поздравляю тебя с праздником и желаю всего самого наилучшего.
Вариант 2: Дорогая [имя], пусть Новый год принесет в твою жизнь много радости.

Рекламный стиль:
Вариант 1: Новый год – время чудес! Побалуй себя и своих близких!
Вариант 2: Присоединяйтесь к нам и сделайте этот Новый год незабываемым!

Научно-популярный стиль:
Вариант 1: Желаю всем новых знаний и открытий в наступающем году.
Вариант 2: Пусть Новый год станет отправной точкой для ваших научных исследований.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6251
Хвойная история новогоднего Костаная. Вспоминаем, когда площади города в праздники украшали настоящие живые елки
Отправлено: 30.12.24 - 17:52
#7
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Цитата:
simkst:
А такие варианты =


Впечатляет, у ИИ много вариантов и различных стилей :-o :-o :-o .
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simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
286
Хвойная история новогоднего Костаная. Вспоминаем, когда площади города в праздники украшали настоящие живые елки
Отправлено: 30.12.24 - 18:29
#8
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Цитата:
Kairat stayer:
Впечатляет, у ИИ много вариантов и различных стилей .


Вчера говорили про это =



очень похоже на правду ....
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