Хвойная история новогоднего Костаная. Вспоминаем, когда площади города в праздники украшали настоящие живые елки
Отправлено: 29.12.24 - 15:47
Вопрос возник недавно - 16 декабря, точнее, два вопроса. Проходя по площади возле областного акимата, обратила внимание, что новогодняя елка-то не живая, да и не особо нарядная. И другой вопрос: а в каком году у нас перестали устанавливать живые елки в общественных местах? Читать новость
Kairat stayer: Друзья, радуйтесь и будьте здоровы, с наступающим Новым годом!
А такие варианты =
Научный стиль: Вариант 1: Желаю всем крепкого здоровья и новых горизонтов в познании окружающего мира. Вариант 2: Пусть наступающий год станет временем научных прорывов и открытия новых тайн Вселенной.
Официально-деловой стиль: Вариант 1: Позвольте поздравить Вас с наступающим Новым годом и пожелать успехов в работе и личной жизни. Вариант 2: От всей души поздравляем Вас с Новым годом и желаем достижения всех поставленных целей.
Публицистический стиль: Вариант 1: Пусть Новый год принесет в каждый дом радость, благополучие и позитивные эмоции. Вариант 2: Желаем всем ярких впечатлений, новых знакомств и незабываемых моментов.
Художественный стиль: Вариант 1: Пусть волшебство Нового года наполнит ваши сердца теплом и светом. Вариант 2: Желаю, чтобы наступающий год стал для вас временем исполнения самых заветных желаний.
Разговорный стиль: Вариант 1: Всех с Новым годом! Желаю всем счастья, здоровья и удачи! Вариант 2: Ребят, поздравляю! Пусть новый год будет крутым!
Эпистолярный стиль: Вариант 1: Милый друг, поздравляю тебя с праздником и желаю всего самого наилучшего. Вариант 2: Дорогая [имя], пусть Новый год принесет в твою жизнь много радости.
Рекламный стиль: Вариант 1: Новый год – время чудес! Побалуй себя и своих близких! Вариант 2: Присоединяйтесь к нам и сделайте этот Новый год незабываемым!
Научно-популярный стиль: Вариант 1: Желаю всем новых знаний и открытий в наступающем году. Вариант 2: Пусть Новый год станет отправной точкой для ваших научных исследований.
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