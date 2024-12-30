Отправлено: - 18:07

абике:

Азербайджан сразу поймет откуда дует ветер и они не будут прятать голову как страус! Все сейчас знают, кто подбил самолет, остается только по международному праву взыскать деньги с российской стороны в пользу Азербайджана, погибших и пострадавших.

Цитата:Путин какой-то совсем не политикТемболее не восточныйОн наверно до сих пор думает что он генсек союза а все президенты стран СНГ ему подчиняются что он может не признавать сбитие чужого самолётаНадо было в первый же день спокойно извинится выплатить компенсациюС кем не бываетЧё такого?Как Алиев уже несколько раз после убийства российских миротворцев и сбития российских истребителей спокойно признавал ошибку и выплачивал деньгиНаоборот такой шаг выглядит ещё более циничнее чем не признавать вину и сидеть как надутый ШкодаВыплати бабкиИ в глазах всех крикунов ты будешь выглядеть как тот который любую ошибку своих войск можешь заткнуть деньгами а иных последствий быть и не может.Нет дотянул до того что это уже дело принципа стало для всех нагнуть Россию чтобы та извинилась.Извинится все поймут что Москву нагнулиНе извинится отношения с Баку летят к черту.У Путина как всегда странные туповатые решения в итогеКто у него там советник по международным делам? Либо Очень глупый человек либо очень умный сидитТак провалить внешнюю политику это даже не глупость а тактика внутреннего врага