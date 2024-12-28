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111:

наши благочестивые мусульмане вышли с танцами и плясками во двор, потому что Акимат сказал танцевать и на других мусульман не обращать внимание, надо было показывать северокорейскую радость

Цитата:Каждый день люди где-то умирают тысячами, даже в те дни, когда ты лично плясал на таких же танцульках. Тебе не стрёмно было плясать?