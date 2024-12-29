“Кто вы? Казахи. Мы расплакались“ - выживший в авиакатастрофе кыргызстанец
Отправлено: 29.12.24 - 18:21
Пострадавший рассказал, что после крушения пассажиры еще не знали, где именно упал самолет. Он перевернулся, поэтому пассажиры оказались лежащими вверх ногами. Спасатели вытащили пострадавших, освободив от ремней безопасности. Читать новость
Жестко они, хотели все в Каспии сокрыть, но благодаря мастерству пилотов, правда дошла до нас, как в России убивают людей, не специально конечно, но пытаются сокрыть преступления своей армии. Что скрывают как они делают в Украине свои преступления, об этом приходится только догадываться
Президент Алиев выступая перед родственниками потерпевших в аэропорту Баку жестко прошелся по,как он сказал,дружественной стране Россия,сокрыть обстрел гражданского борта с утоплением его на море назвал террористическим. Даже не допустил экспертов россиян и отметил,что те умышленно своими заключениями уводили от истины. Хотя если честно,никто не разобрался до конца, то ли дрон украинскии,или действительно расстреляли. Самолёт после обстрела дотянул ещё триста км через море до Актау.
сайлау курманов: Даже не допустил экспертов россиян и отметил, что те умышленно своими заключениями уводили от истины. Хотя если честно, никто не разобрался до конца, то ли дрон украинскии, или действительно расстреляли. Самолёт после обстрела дотянул ещё триста км через море до Актау.
Разбираются же, сегодня на ленте была заметка (ниже по ссылке), что проводят совместное расследование. И.Алиев не утверждает и не комплектует состав комиссии, этим согласно международным правилам занимается наша сторона.
Про состав комиссии ниже по ссылке отмечено, процитирую отрывок:
- К работе комиссии привлечены эксперты из Азербайджана, 6 человек. От компании-производителя (Embraer) 2 человека. Также сегодня начали работать специалисты из Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA) - 3 человека. От Межгосударственного авиационного комитета (МАК) работают 3 человека. От Российской Федерации работают два человека, - рассказал вице-премьер.
Вопрос в том, будет ли расследование инцидента объективным, которое зависит от множества факторов, включая состав комиссии, её полномочия, методы расследования и прозрачность процессов. Поэтому для обеспечения объективности, в комиссии также участвуют эксперты, не напрямую заинтересованные в исходе расследования (МАК). В данном случае комиссия состоит из представителей различных заинтересованных сторон, в том числе, как выше отмечено участвуют представители Межгосударственного авиационного комитета (МАК 3 человека) и производители самолёта (Embraer 2 человека). Там же в заметке указано, что расследование осуществляется с целью установить факты и причины происшествия и дать рекомендации по предотвращению таких случаев в будущем. Надеюсь, после окончания расследования опубликуют отчёт комиссии.
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