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≡ “Кто вы? Казахи. Мы расплакались“ - выживший в авиакатастрофе кыргызстанец
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50831
“Кто вы? Казахи. Мы расплакались“ - выживший в авиакатастрофе кыргызстанец
Отправлено: 29.12.24 - 18:21
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Пострадавший рассказал, что после крушения пассажиры еще не знали, где именно упал самолет. Он перевернулся, поэтому пассажиры оказались лежащими вверх ногами. Спасатели вытащили пострадавших, освободив от ремней безопасности.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42750
Re: “Кто вы? Казахи. Мы расплакались“ - выживший в...
Отправлено: 29.12.24 - 18:21
#1
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Жестко они, хотели все в Каспии сокрыть, но благодаря мастерству пилотов, правда дошла до нас, как в России убивают людей, не специально конечно, но пытаются сокрыть преступления своей армии.
Что скрывают как они делают в Украине свои преступления, об этом приходится только догадываться
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25854
Re: “Кто вы? Казахи. Мы расплакались“ - выживший в...
Отправлено: 29.12.24 - 20:19
#2
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Цитата:
111:
но пытаются сокрыть преступления своей армии.

Твой любимчик Адамка медальку получит очередную, и ты узнаешь, за что она.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25854
“Кто вы? Казахи. Мы расплакались“ - выживший в авиакатастрофе кыргызстанец
Отправлено: 29.12.24 - 20:22
#3
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Цитата:
111:
Жестко они, хотели все в Каспии сокрыть

Какой скрытный пилот попался, раз решил все скрыть.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7314
Re: “Кто вы? Казахи. Мы расплакались“ - выживший в...
Отправлено: 30.12.24 - 16:33
#4
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Президент Алиев выступая перед родственниками потерпевших в аэропорту Баку жестко прошелся по,как он сказал,дружественной стране Россия,сокрыть обстрел гражданского борта с утоплением его на море назвал террористическим. Даже не допустил экспертов россиян и отметил,что те умышленно своими заключениями уводили от истины. Хотя если честно,никто не разобрался до конца, то ли дрон украинскии,или действительно расстреляли. Самолёт после обстрела дотянул ещё триста км через море до Актау.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6251
“Кто вы? Казахи. Мы расплакались“ - выживший в авиакатастрофе кыргызстанец
Отправлено: 30.12.24 - 17:42
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
Даже не допустил экспертов россиян и отметил, что те умышленно своими заключениями уводили от истины. Хотя если честно, никто не разобрался до конца, то ли дрон украинскии, или действительно расстреляли. Самолёт после обстрела дотянул ещё триста км через море до Актау.


Разбираются же, сегодня на ленте была заметка (ниже по ссылке), что проводят совместное расследование. И.Алиев не утверждает и не комплектует состав комиссии, этим согласно международным правилам занимается наша сторона.

Про состав комиссии ниже по ссылке отмечено, процитирую отрывок:

- К работе комиссии привлечены эксперты из Азербайджана, 6 человек. От компании-производителя (Embraer) 2 человека. Также сегодня начали работать специалисты из Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA) - 3 человека. От Межгосударственного авиационного комитета (МАК) работают 3 человека. От Российской Федерации работают два человека, - рассказал вице-премьер.

Вопрос в том, будет ли расследование инцидента объективным, которое зависит от множества факторов, включая состав комиссии, её полномочия, методы расследования и прозрачность процессов. Поэтому для обеспечения объективности, в комиссии также участвуют эксперты, не напрямую заинтересованные в исходе расследования (МАК). В данном случае комиссия состоит из представителей различных заинтересованных сторон, в том числе, как выше отмечено участвуют представители Межгосударственного авиационного комитета (МАК 3 человека) и производители самолёта (Embraer 2 человека). Там же в заметке указано, что расследование осуществляется с целью установить факты и причины происшествия и дать рекомендации по предотвращению таких случаев в будущем. Надеюсь, после окончания расследования опубликуют отчёт комиссии.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 30.12.2024 - 18:44]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6251
“Кто вы? Казахи. Мы расплакались“ - выживший в авиакатастрофе кыргызстанец
Отправлено: 30.12.24 - 18:05
#6
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Многое прояснится после расшифровки записей бортового самописца (чёрный ящик), ниже по ссылке комиссия, по согласованию с заинтересованными сторонами, приняла решение направить в Бразилию.

Подробнее здесь:
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