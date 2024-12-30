НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ У казахстанских школьников начались зимние каникулы. Минпросвет обратился к родителям
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50831
У казахстанских школьников начались зимние каникулы. Минпросвет обратился к родителям
Отправлено: 30.12.24 - 16:21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У казахстанских школьников начались зимние каникулы, которые продлятся до 8 января. В Министерстве просвещения обратились к родителям, перечислив опасности, которые таит зимний отдых.
Читать новость

electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1613
Re: У казахстанских школьников начались зимние каникулы....
Отправлено: 30.12.24 - 16:21
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Минпросвет


распишите, это ЧТО?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 84, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 83
Зарегистрированные пользователи: Андрей Скиба

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS