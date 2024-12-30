Отправлено: - 11:03

юля елиссева:

80% нашей нефти экспортируется через порт Новороссийска. Все северные области и столица сидят на российском газе. Пока нет реальной независимости, будем под плясать под дудку Путина.

Цитата:Откажитесь от всего этого, добровольно, и можете не плясать.