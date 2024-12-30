Отправлено: - 09:41

Эл-починно: Исходим из того, что тот аэропорт мог обеспечит подобное приземление. Если у самолёта, были системы не рабочие, что тоже вполне вероятно, то об этом тоже пока не слова.

Цитата:Исходить нужно из следующего (по порядку):эксплуатационный минимум аэропорта обеспечен (иначе ни разрешения на посадку от диспетчера, ни самого полета не состоялось бы), эксплуатационные минимумы самолета и пилота обеспечены (иначе полета бы не состоялось, и/или пилот не стал заходить на посадку). И после этого уже идут текущие условия: пока заходил на посадку погодные условия вышли за пределы какого-то из минимумов (запросто, если по последней запрошенной сводке они были близки к границе); не смогли добиться посадочного положения самолета (тоже запросто); и т.д. Но всё это ситуации штатные. Раз, второй, третий - нет, уходим на запасной. Это нормально.Работал илс в аэропорту или нужно было заходить по приводам - не важно. И пилоты и авиакомпания знали об этом заранее. Работает автопилот в режимах взлета и посадки корректно или не работает - не важно, если не работает значит в директорный режим и садимся "на руках" (для контроля корректности работы автопилота нужно в том числе и видеть собственными глазами впп).Проблемы начались когда самолет получил внешние воздействия (расстреляли, птицы, не важно). Нахер вообще говорить о штатных ситуациях этого полета когда к катастрофе они не имеют никакого отношения?