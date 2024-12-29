Отправлено: - 14:33

saba:

Может и отчитался, главный вопрос имеет ли право народ по итогам этого отчёта признать работу неудовлетворительной и устроить импичмент Акиму?

[Исправлено: абике, 30.12.2024 - 15:43]

Цитата:Народ имеет такое право на бумаге, поскольку он выбрал маслихат области и маслихат городов и районов и через маслихат местного уровня, который является представительным органом по вопросам исполнения местных бюджетов, планов, и программ исполнительными органами в лице акимов разных уровней! Пункт 5 статьи 87 Конституции РК прямо указывает полномочие маслихатов, цитирую: "По инициативе не менее 1/5 от общего числа депутатов маслихата может быть поставлен вопрос о выражении вотума недоверия акиму. В этом случае маслихат большинством голосов от общего числа его депутатов вправе выразить недоверие акиму и поставить вопрос о его освобождении от должности соответственно перед Президентом Республики в отношении акимов областей, городов республиканского значения и столицы либо вышестоящим акимом в отношении акимов иных административно-территориальных единиц". На местах маслихаты не выражают недоверие к акиму, несмотря, что акимы подконтрольны и подотчетны им, особенно по вопросам исполнения планов, программ развития территорий и местного бюджета, вопросам занятости населения, борьбы с бедностью, охраны окружающей среды, земельные и эти вопросы отражены отраслевыми законодательными актами РК и основным Законом РК О местном государственном управлении в Республике Казахстан". При рассмотрении отчетов депутаты маслихата, вправе указать на недостатки в деятельности того или иного органа, нарушения законности и предложить меры, направленные на их устранение. Кроме того, они вправе внести представления в соответствующие органы о привлечении к ответственности должностных лиц государственных органов, а также организаций за невыполнение решений маслихата того или иного уровня! На самом деле, маслихат не выполняет свои полномочия как требует законодатель и в этом главная проблема! Нужно населению выбирать депутатов в депутаты маслихатов, не зато, что он хороший человек и трудяга, а за его профессионализм: знание Конституции РК, всех законов РК, знать все профильные и отраслевые законы и акты, знать и уметь решать экономические вопросы с одной лишь целью: выражать волю населения соответствующей административно-территориальной единицы и с учетом общегосударственных интересов определять меры, необходимые для её реализации, при этом контролируют их осуществление! На деле никто над этим не работает! Послушали отчет и утвердили, все планы и тарифы тоже также! Поэтому населению никто не запрещает самому выбрать нормальных депутатов в маслихат, было бы желание, а не болтовня!