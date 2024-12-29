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≡ Александр ОЛЕЙНИК: Само рассосется?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50830
Александр ОЛЕЙНИК: Само рассосется?
Отправлено: 29.12.24 - 16:31
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Вот в этом и кроется корень проблемы. 6-й маршрут в Рудном рассматривается только как перевозчик рабочих до станции «Комбинатовская» утром и вечером. А жители частного сектора, все эти бабушки и дедушки, дети опять же – получаются, паразиты на этом маршруте.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
578
Александр ОЛЕЙНИК: Само рассосется?
Отправлено: 30.12.24 - 14:33
#15
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Цитата:
saba:
Может и отчитался, главный вопрос имеет ли право народ по итогам этого отчёта признать работу неудовлетворительной и устроить импичмент Акиму?

Народ имеет такое право на бумаге, поскольку он выбрал маслихат области и маслихат городов и районов и через маслихат местного уровня, который является представительным органом по вопросам исполнения местных бюджетов, планов, и программ исполнительными органами в лице акимов разных уровней! Пункт 5 статьи 87 Конституции РК прямо указывает полномочие маслихатов, цитирую: "По инициативе не менее 1/5 от общего числа депутатов маслихата может быть поставлен вопрос о выражении вотума недоверия акиму. В этом случае маслихат большинством голосов от общего числа его депутатов вправе выразить недоверие акиму и поставить вопрос о его освобождении от должности соответственно перед Президентом Республики в отношении акимов областей, городов республиканского значения и столицы либо вышестоящим акимом в отношении акимов иных административно-территориальных единиц". На местах маслихаты не выражают недоверие к акиму, несмотря, что акимы подконтрольны и подотчетны им, особенно по вопросам исполнения планов, программ развития территорий и местного бюджета, вопросам занятости населения, борьбы с бедностью, охраны окружающей среды, земельные и эти вопросы отражены отраслевыми законодательными актами РК и основным Законом РК О местном государственном управлении в Республике Казахстан". При рассмотрении отчетов депутаты маслихата, вправе указать на недостатки в деятельности того или иного органа, нарушения законности и предложить меры, направленные на их устранение. Кроме того, они вправе внести представления в соответствующие органы о привлечении к ответственности должностных лиц государственных органов, а также организаций за невыполнение решений маслихата того или иного уровня! На самом деле, маслихат не выполняет свои полномочия как требует законодатель и в этом главная проблема! Нужно населению выбирать депутатов в депутаты маслихатов, не зато, что он хороший человек и трудяга, а за его профессионализм: знание Конституции РК, всех законов РК, знать все профильные и отраслевые законы и акты, знать и уметь решать экономические вопросы с одной лишь целью: выражать волю населения соответствующей административно-территориальной единицы и с учетом общегосударственных интересов определять меры, необходимые для её реализации, при этом контролируют их осуществление! На деле никто над этим не работает! Послушали отчет и утвердили, все планы и тарифы тоже также! Поэтому населению никто не запрещает самому выбрать нормальных депутатов в маслихат, было бы желание, а не болтовня!

[Исправлено: абике, 30.12.2024 - 15:43]
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6535
Александр ОЛЕЙНИК: Само рассосется?
Отправлено: 30.12.24 - 14:39
#16
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Цитата:
Артем Марусич:
выборная должность. На других языках я не особо силен в поиске

Так в США и окружной прокурор выборная должность и устройство государства это федерация, а не унитарное государство! В чем то я согласен с Вами, что какой то американский опыт вполне в Казахстане пригодился бы, но менять тут надо с азов, с выборной системы и хотя бы с Закона о местном самоуправлении. Но Закон о выборах должны менять депутаты, а оно им надо? Их и тут неплохо кормят! И зачем им рубить сук ,на котором сидят! А вдруг по новому законодательству народ действительно будет выбирать и их не выберут, тут в список партии внесли и всё ты уже в Мажилисе!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6535
Александр ОЛЕЙНИК: Само рассосется?
Отправлено: 30.12.24 - 14:44
#17
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Цитата:
абике:
нормальных депутатов в маслихат, было бы

Ну да, не запрещает, я же говорю на бумаге всё выглядит прекрасно, а на деле? И что на самом деле зависит от депутатов областного и городского маслихата? Что он может? Проголосовать против бюджета? Тогда замрёт жизнь в городе! Бюджет то принимается в общем! Я бы тут как раз поступил бы по американски, упразднил бы маслихата дал бы больше полномочий выборному Акиму, но и усилил бы ответственность!
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