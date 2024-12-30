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≡ Свет Хануки - Как отмечает один из главных праздников года еврейская община в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50830
Свет Хануки - Как отмечает один из главных праздников года еврейская община в Костанае
Отправлено: 30.12.24 - 13:57
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Праздник иудаизма длится целых восемь дней. В это время запрещено поститься и даже оплакивать умерших. Свечи, пышные застолья с непременными пончиками и даже… одна легальная азартная игра.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17357
Re: Свет Хануки - Как отмечает один из главных праздников года...
Отправлено: 30.12.24 - 13:57
#1
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Ханука по сути еврейский 9 мая с азартными играми и локальным чудом в виде негаснущих свечей)
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1410
Re: Свет Хануки - Как отмечает один из главных праздников года...
Отправлено: 30.12.24 - 15:06
#2
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отформатировали и вас тоже в свое время .
довольно неплохо .
даже от змея медного отлучили .
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