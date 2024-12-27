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≡ Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50830
Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 27.12.24 - 20:57
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Выжившие в авиакатастрофе возле Актау стюардесса Айдан Рагимли и бортпроводник Зульфугар Асадов рассказали СМИ, что происходило в салоне самолета перед тем, как произошло крушение.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25854
Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 30.12.24 - 00:31
#60
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Наверное степень вины каждой стороны происшествия установит следствие.

[Исправлено: maxsaf, 30.12.2024 - 01:51]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17357
Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 30.12.24 - 13:48
#61
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Цитата:
maxsaf:
А зачем ее разбивать? Если это окажется правдой, то зачем отрицать очевидное.

Незнаю
Россия вон отрицает
И будет отрицать до конца Цитата:
maxsaf:
Недавно всех напугали, когда подбили свои собственные самолёты, пытавшиеся взлететь с авианосца

Косяки случаются
Сколько в Китае таких косяков? Мы не узнаем так как там интернет свой)
Цитата:
Kairat stayer:
которые нанесли ущерб только обладателям пейджеров)

Нет
Пострадали и дети и прохожие от этих взрывов
Моссад ничем не отличается от ХАМАСа или хезболы
Такая же террористическая конторка
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17357
Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 30.12.24 - 13:54
#62
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