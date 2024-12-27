Отправлено: - 13:48

maxsaf:

А зачем ее разбивать? Если это окажется правдой, то зачем отрицать очевидное.

maxsaf:

Недавно всех напугали, когда подбили свои собственные самолёты, пытавшиеся взлететь с авианосца

Kairat stayer:

которые нанесли ущерб только обладателям пейджеров)

Цитата:НезнаюРоссия вон отрицаетИ будет отрицать до конца Цитата:Косяки случаютсяСколько в Китае таких косяков? Мы не узнаем так как там интернет свой)Цитата:НетПострадали и дети и прохожие от этих взрывовМоссад ничем не отличается от ХАМАСа или хезболыТакая же террористическая конторка