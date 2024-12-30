Re: И выплатить по 3 млн тенге потерпевшим - Приговор по делу о...

Отправлено: - 13:41

В общем нужен глаз да глаз, даже за врачами, которые давно уже перешли на медицинские услуги! Сами работают в государственном субъекте здравоохранения, и одновременно оказывают платные услуги в частном порядке без выдачи договора об оказании возмездных услуг, не выдавая чеки за полученные деньги от клиента! Надо срочно вводить контроль со стороны Департамента госдоходов и через клиентов получать сведения о уклонении от уплаты налогов такими врачами, которые не составляют договора, не выдают чеки, не имеют страховку на оказание медицинских услуг! И это главные условия борьбы с такими меркантильными горе-специалистами! Специалист в области медицины обязан быть честным профессионалом, а не сшибателем денег с населения, чтобы потом не избивали клиенты до смерти! Населению пора понять, что сейчас перед вами платная медицина и вы вправе требовать качественное оказание платных медицинских услуг с обязательным составлением договоров об оказании платных медицинских услуг и получением на руки чека о проведенной оплате с целью доказательств некачественных услуг врачами! Если вам важно ваше здоровье, которое дается вам от ваших родителей всего один раз, то делайте эти действия, не стесняйтесь, не будьте простаками в условиях капитализма!