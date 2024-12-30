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≡ И выплатить по 3 млн тенге потерпевшим - Приговор по делу о пластических операциях вынесли в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50830
И выплатить по 3 млн тенге потерпевшим - Приговор по делу о пластических операциях вынесли в суде Костаная
Отправлено: 30.12.24 - 13:41
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Судья вынесла два частных постановления. Она сообщила, что правоохранительные органы должны проверить дипломы Ирины Громовой. Второе постановление - в адрес департамента фармконтроля, который, видимо, должен проверить деятельность осужденной.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
577
Re: И выплатить по 3 млн тенге потерпевшим - Приговор по делу о...
Отправлено: 30.12.24 - 13:41
#1
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В общем нужен глаз да глаз, даже за врачами, которые давно уже перешли на медицинские услуги! Сами работают в государственном субъекте здравоохранения, и одновременно оказывают платные услуги в частном порядке без выдачи договора об оказании возмездных услуг, не выдавая чеки за полученные деньги от клиента! Надо срочно вводить контроль со стороны Департамента госдоходов и через клиентов получать сведения о уклонении от уплаты налогов такими врачами, которые не составляют договора, не выдают чеки, не имеют страховку на оказание медицинских услуг! И это главные условия борьбы с такими меркантильными горе-специалистами! Специалист в области медицины обязан быть честным профессионалом, а не сшибателем денег с населения, чтобы потом не избивали клиенты до смерти! Населению пора понять, что сейчас перед вами платная медицина и вы вправе требовать качественное оказание платных медицинских услуг с обязательным составлением договоров об оказании платных медицинских услуг и получением на руки чека о проведенной оплате с целью доказательств некачественных услуг врачами! Если вам важно ваше здоровье, которое дается вам от ваших родителей всего один раз, то делайте эти действия, не стесняйтесь, не будьте простаками в условиях капитализма!
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