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Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50830
Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 30.12.24 - 09:59
- Комиссией был определен план работы. Она в полном составе посетит место происшествия, осмотрит ангар для сбора элементов воздушного судна и примет совместное решение по дате начала сбора элементов воздушного судна, - говорится в сообщении.
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Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 30.12.24 - 09:59
Это уже политические игры! Размывание ответственности за объявленный результат! Уже ясно, что будет не в пользу России, поэтому Казахстан делает совместное решение, чтобы гнев северного соседа был не так страшен! Прячем ,как страусы голову в землю!
[Исправлено: saba, 30.12.2024 - 11:00]
[Исправлено: saba, 30.12.2024 - 11:00]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3665
Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 30.12.24 - 10:19
Цитата:
80% нашей нефти экспортируется через порт Новороссийска. Все северные области и столица сидят на российском газе. Пока нет реальной независимости, будем под плясать под дудку Путина.
saba:
тобы гнев северного соседа был не так страшен!
тобы гнев северного соседа был не так страшен!
80% нашей нефти экспортируется через порт Новороссийска. Все северные области и столица сидят на российском газе. Пока нет реальной независимости, будем под плясать под дудку Путина.
Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 30.12.24 - 11:03
Цитата:
Откажитесь от всего этого, добровольно, и можете не плясать.
юля елиссева:
80% нашей нефти экспортируется через порт Новороссийска. Все северные области и столица сидят на российском газе. Пока нет реальной независимости, будем под плясать под дудку Путина.
80% нашей нефти экспортируется через порт Новороссийска. Все северные области и столица сидят на российском газе. Пока нет реальной независимости, будем под плясать под дудку Путина.
Откажитесь от всего этого, добровольно, и можете не плясать.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1913
Re: Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет...
Отправлено: 30.12.24 - 11:14
Идёт обычная в таких случаях планомерная работа по раследованию происшествия.
И только неадекваты пытаются приплести сюда политику.
И только неадекваты пытаются приплести сюда политику.
Re: Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет...
Отправлено: 30.12.24 - 11:18
Цитата:
А куда делись турки в количестве 8шт?
Цитата:
К работе комиссии привлечены эксперты из Азербайджана, 6 человек. От компании-производителя (Embraer) 2 человека. Также сегодня начали работать специалисты из Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA) - 3 человека. От Межгосударственного авиационного комитета (МАК) работают 3 человека. От Российской Федерации работают два человека, - рассказал вице-премьер.
А куда делись турки в количестве 8шт?
Цитата:
Турецкие специалисты примут участие в расследовании авиакатастрофы, заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.
Как информирует агентство «Анадолу», в расследовании происшествия будет задействована группа из восьми человек. Будет проведен технический и эксплуатационный анализ.
Как информирует агентство «Анадолу», в расследовании происшествия будет задействована группа из восьми человек. Будет проведен технический и эксплуатационный анализ.
Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 30.12.24 - 13:33
Цитата:
Они в засаде притаились!
maxsaf:
куда делись турки в количестве 8шт?
куда делись турки в количестве 8шт?
Они в засаде притаились!
Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 30.12.24 - 13:34
Цитата:
Зачем глупости говорить? Или это национальная канадская забава такая?
maxsaf:
Откажитесь от всего этого, добровольно, и можете не
Откажитесь от всего этого, добровольно, и можете не
Зачем глупости говорить? Или это национальная канадская забава такая?
Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 30.12.24 - 13:36
Цитата:
Весь мир неадекватен, кроме правительства РФ! Ура,ура,ура!
Skeptic:
неадекваты
неадекваты
Весь мир неадекватен, кроме правительства РФ! Ура,ура,ура!
Re: Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет...
Отправлено: 30.12.24 - 13:38
решение передать "черные ящики" разбившегося самолета в руки бразильского Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA), принятое казахстанским руководством – это принципиальный шаг, направленный на нейтрализацию давления и обеспечение беспристрастной расшифровки, внушающей доверие международному сообществу".
Re: Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет...
Отправлено: 30.12.24 - 13:39
РФ настаивало на передаче "черных ящиков" МАК СНГ!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17357
Re: Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет...
Отправлено: 30.12.24 - 13:45
Цитата:
Газ уже тянут с юга на север для газификации северных областей и отказа от российского газа
Нефть собираются веткой по Каспию пустить в Азербайджан и оттуда толкать в Турцию и ЕС
У России интересно сильно подгарать будет из за этого? Да что мы гадаем конечно сильно поэтому паралельно Казахстан формирует отряды тер обороны явно для защиты от кое кого))
Цитата:
Алиев получается неадекват раз второй раз уже выступает с критикой российской позиции?
Цитата:
Причем тут Канада и Макс мигрант?
Мигранты из Узбекистана же не представляют Казахстан так и этот)
maxsaf:
Откажитесь от всего этого, добровольно, и можете не плясать.
Откажитесь от всего этого, добровольно, и можете не плясать.
Газ уже тянут с юга на север для газификации северных областей и отказа от российского газа
Нефть собираются веткой по Каспию пустить в Азербайджан и оттуда толкать в Турцию и ЕС
У России интересно сильно подгарать будет из за этого? Да что мы гадаем конечно сильно поэтому паралельно Казахстан формирует отряды тер обороны явно для защиты от кое кого))
Цитата:
Skeptic:
И только неадекваты пытаются приплести сюда политику
И только неадекваты пытаются приплести сюда политику
Алиев получается неадекват раз второй раз уже выступает с критикой российской позиции?
Цитата:
saba:
Или это национальная канадская забава такая?
Или это национальная канадская забава такая?
Причем тут Канада и Макс мигрант?
Мигранты из Узбекистана же не представляют Казахстан так и этот)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 577
Re: Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет...
Отправлено: 30.12.24 - 13:53
Комиссия обязан состоять только из профессионалов и быть нейтральной! Как только политики начнут фальшивить, то Азербайджан сразу поймет откуда дует ветер и они не будут прятать голову как страус! Все сейчас знают, кто подбил самолет, остается только по международному праву взыскать деньги с российской стороны в пользу Азербайджана, погибших и пострадавших.
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