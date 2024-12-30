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≡ Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50830
Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 30.12.24 - 09:59
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- Комиссией был определен план работы. Она в полном составе посетит место происшествия, осмотрит ангар для сбора элементов воздушного судна и примет совместное решение по дате начала сбора элементов воздушного судна, - говорится в сообщении.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6531
Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 30.12.24 - 09:59
#1
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Это уже политические игры! Размывание ответственности за объявленный результат! Уже ясно, что будет не в пользу России, поэтому Казахстан делает совместное решение, чтобы гнев северного соседа был не так страшен! Прячем ,как страусы голову в землю!

[Исправлено: saba, 30.12.2024 - 11:00]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3665
Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 30.12.24 - 10:19
#2
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Цитата:
saba:
тобы гнев северного соседа был не так страшен!

80% нашей нефти экспортируется через порт Новороссийска. Все северные области и столица сидят на российском газе. Пока нет реальной независимости, будем под плясать под дудку Путина.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25854
Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 30.12.24 - 11:03
#3
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Цитата:
юля елиссева:
80% нашей нефти экспортируется через порт Новороссийска. Все северные области и столица сидят на российском газе. Пока нет реальной независимости, будем под плясать под дудку Путина.

Откажитесь от всего этого, добровольно, и можете не плясать.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1913
Re: Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет...
Отправлено: 30.12.24 - 11:14
#4
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Идёт обычная в таких случаях планомерная работа по раследованию происшествия.
И только неадекваты пытаются приплести сюда политику.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25854
Re: Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет...
Отправлено: 30.12.24 - 11:18
#5
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Цитата:
К работе комиссии привлечены эксперты из Азербайджана, 6 человек. От компании-производителя (Embraer) 2 человека. Также сегодня начали работать специалисты из Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA) - 3 человека. От Межгосударственного авиационного комитета (МАК) работают 3 человека. От Российской Федерации работают два человека, - рассказал вице-премьер.

А куда делись турки в количестве 8шт?



Цитата:
Турецкие специалисты примут участие в расследовании авиакатастрофы, заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

Как информирует агентство «Анадолу», в расследовании происшествия будет задействована группа из восьми человек. Будет проведен технический и эксплуатационный анализ.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6531
Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 30.12.24 - 13:33
#6
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Цитата:
maxsaf:
куда делись турки в количестве 8шт?

Они в засаде притаились!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6531
Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 30.12.24 - 13:34
#7
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Цитата:
maxsaf:
Откажитесь от всего этого, добровольно, и можете не

Зачем глупости говорить? Или это национальная канадская забава такая?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6531
Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 30.12.24 - 13:36
#8
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Цитата:
Skeptic:
неадекваты

Весь мир неадекватен, кроме правительства РФ! Ура,ура,ура!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6531
Re: Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет...
Отправлено: 30.12.24 - 13:38
#9
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решение передать "черные ящики" разбившегося самолета в руки бразильского Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий (CENIPA), принятое казахстанским руководством – это принципиальный шаг, направленный на нейтрализацию давления и обеспечение беспристрастной расшифровки, внушающей доверие международному сообществу".
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6531
Re: Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет...
Отправлено: 30.12.24 - 13:39
#10
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РФ настаивало на передаче "черных ящиков" МАК СНГ!
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17357
Re: Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет...
Отправлено: 30.12.24 - 13:45
#11
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Цитата:
maxsaf:
Откажитесь от всего этого, добровольно, и можете не плясать.

Газ уже тянут с юга на север для газификации северных областей и отказа от российского газа
Нефть собираются веткой по Каспию пустить в Азербайджан и оттуда толкать в Турцию и ЕС
У России интересно сильно подгарать будет из за этого? Да что мы гадаем конечно сильно поэтому паралельно Казахстан формирует отряды тер обороны явно для защиты от кое кого))
Цитата:
Skeptic:
И только неадекваты пытаются приплести сюда политику

Алиев получается неадекват раз второй раз уже выступает с критикой российской позиции?
Цитата:
saba:
Или это национальная канадская забава такая?

Причем тут Канада и Макс мигрант?
Мигранты из Узбекистана же не представляют Казахстан так и этот)
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
577
Re: Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет...
Отправлено: 30.12.24 - 13:53
#12
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Комиссия обязан состоять только из профессионалов и быть нейтральной! Как только политики начнут фальшивить, то Азербайджан сразу поймет откуда дует ветер и они не будут прятать голову как страус! Все сейчас знают, кто подбил самолет, остается только по международному праву взыскать деньги с российской стороны в пользу Азербайджана, погибших и пострадавших.
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