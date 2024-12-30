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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 00:57
Цитата:
Теперь вопрос, почему не задержали вылет из Баку на том же основании? Как бы потом не пришлось Алиеву признавать вину.
[Исправлено: maxsaf, 30.12.2024 - 01:57]
Добринцофф:
В Апреле 2024 я летел в Кустанай,нас задержали в Таразе на 3 часа из-за сильного тумана в Кустанае.
В Апреле 2024 я летел в Кустанай,нас задержали в Таразе на 3 часа из-за сильного тумана в Кустанае.
Теперь вопрос, почему не задержали вылет из Баку на том же основании? Как бы потом не пришлось Алиеву признавать вину.
[Исправлено: maxsaf, 30.12.2024 - 01:57]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3807
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 01:01
Цитата:
Цитата:
Возможно Аэропорт, как и в Кустанае, после ремонта, не только в туман, но и ночью принимать воздушные суда не мог. Я не знаю. Но об этом ни слова, нигде не сказано. Исходим из того, что тот аэропорт мог обеспечит подобное приземление. Если у самолёта, были системы не рабочие, что тоже вполне вероятно, то об этом тоже пока не слова. Так что пока, как есть...
Карачун:
Цитата:
Добринцофф:
Возможно Аэропорт, как и в Кустанае, после ремонта, не только в туман, но и ночью принимать воздушные суда не мог. Я не знаю. Но об этом ни слова, нигде не сказано. Исходим из того, что тот аэропорт мог обеспечит подобное приземление. Если у самолёта, были системы не рабочие, что тоже вполне вероятно, то об этом тоже пока не слова. Так что пока, как есть...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42749
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 03:08
Цитата:
Хм..
Ты на могилу к Виктору ездил?
Эл-починно:
Хм..
Ты на могилу к Виктору ездил?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1184
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 08:16
Цитата:
Возможно. Только сдается мне что авиация это сильно отличная сфера деятельности от тех которыми вы и ваш товарищ занимаетесь.
Эл-починно:
Возможно Аэропорт, как и в Кустанае, после ремонта, не только в туман, но и ночью принимать воздушные суда не мог.
Возможно Аэропорт, как и в Кустанае, после ремонта, не только в туман, но и ночью принимать воздушные суда не мог.
Возможно. Только сдается мне что авиация это сильно отличная сфера деятельности от тех которыми вы и ваш товарищ занимаетесь.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1184
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 09:41
Цитата:
Работал илс в аэропорту или нужно было заходить по приводам - не важно. И пилоты и авиакомпания знали об этом заранее. Работает автопилот в режимах взлета и посадки корректно или не работает - не важно, если не работает значит в директорный режим и садимся "на руках" (для контроля корректности работы автопилота нужно в том числе и видеть собственными глазами впп).
Проблемы начались когда самолет получил внешние воздействия (расстреляли, птицы, не важно). Нахер вообще говорить о штатных ситуациях этого полета когда к катастрофе они не имеют никакого отношения?
Эл-починно: Исходим из того, что тот аэропорт мог обеспечит подобное приземление. Если у самолёта, были системы не рабочие, что тоже вполне вероятно, то об этом тоже пока не слова.Исходить нужно из следующего (по порядку):эксплуатационный минимум аэропорта обеспечен (иначе ни разрешения на посадку от диспетчера, ни самого полета не состоялось бы), эксплуатационные минимумы самолета и пилота обеспечены (иначе полета бы не состоялось, и/или пилот не стал заходить на посадку). И после этого уже идут текущие условия: пока заходил на посадку погодные условия вышли за пределы какого-то из минимумов (запросто, если по последней запрошенной сводке они были близки к границе); не смогли добиться посадочного положения самолета (тоже запросто); и т.д. Но всё это ситуации штатные. Раз, второй, третий - нет, уходим на запасной. Это нормально.
Работал илс в аэропорту или нужно было заходить по приводам - не важно. И пилоты и авиакомпания знали об этом заранее. Работает автопилот в режимах взлета и посадки корректно или не работает - не важно, если не работает значит в директорный режим и садимся "на руках" (для контроля корректности работы автопилота нужно в том числе и видеть собственными глазами впп).
Проблемы начались когда самолет получил внешние воздействия (расстреляли, птицы, не важно). Нахер вообще говорить о штатных ситуациях этого полета когда к катастрофе они не имеют никакого отношения?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 11:10
Цитата:
Даже после внешнего воздействия ситуация может быть совершенно разная, от "вообще никак не повлияло" до "отказ всего". Причем с динамикой как в сторону ухудшения (вытекает гидравлика), так и в сторону улучшения (растаяло обледенение датчиков). В этом конкретном случае было внешнее воздействие, но его степень влияния не определена. Комиссия разберётся, была ли там полная потеря управления одномоментная, или частичная с динамикой в сторону ухудшения.
Карачун:
Проблемы начались когда самолет получил внешние воздействия (расстреляли, птицы, не важно). Нахер вообще говорить о штатных ситуациях этого полета когда к катастрофе они не имеют никакого отношения?
Проблемы начались когда самолет получил внешние воздействия (расстреляли, птицы, не важно). Нахер вообще говорить о штатных ситуациях этого полета когда к катастрофе они не имеют никакого отношения?
Даже после внешнего воздействия ситуация может быть совершенно разная, от "вообще никак не повлияло" до "отказ всего". Причем с динамикой как в сторону ухудшения (вытекает гидравлика), так и в сторону улучшения (растаяло обледенение датчиков). В этом конкретном случае было внешнее воздействие, но его степень влияния не определена. Комиссия разберётся, была ли там полная потеря управления одномоментная, или частичная с динамикой в сторону ухудшения.
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