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≡ Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50828
Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 30.12.24 - 09:59
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- Комиссией был определен план работы. Она в полном составе посетит место происшествия, осмотрит ангар для сбора элементов воздушного судна и примет совместное решение по дате начала сбора элементов воздушного судна, - говорится в сообщении.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6523
Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 30.12.24 - 09:59
#1
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Это уже политические игры! Размывание ответственности за объявленный результат! Уже ясно, что будет не в пользу России, поэтому Казахстан делает совместное решение, чтобы гнев северного соседа был не так страшен! Прячем ,как страусы голову в землю!

[Исправлено: saba, 30.12.2024 - 11:00]
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3665
Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 30.12.24 - 10:19
#2
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Цитата:
saba:
тобы гнев северного соседа был не так страшен!

80% нашей нефти экспортируется через порт Новороссийска. Все северные области и столица сидят на российском газе. Пока нет реальной независимости, будем под плясать под дудку Путина.
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