НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Александр ОЛЕЙНИК: Само рассосется?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50827
Александр ОЛЕЙНИК: Само рассосется?
Отправлено: 29.12.24 - 16:31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот в этом и кроется корень проблемы. 6-й маршрут в Рудном рассматривается только как перевозчик рабочих до станции «Комбинатовская» утром и вечером. А жители частного сектора, все эти бабушки и дедушки, дети опять же – получаются, паразиты на этом маршруте.
Читать новость

Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1335
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Само рассосется?
Отправлено: 29.12.24 - 16:31
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким Ионенко увлекся глобальными проектами, стройками, ему проблемы отдельных собственников неинтересны и видимо недостаточны для его масштаба. Новые микрорайоны вдоль трассы на Лисаковск построили и ни одной остановки, тротуара, велодорожки. Нет и не будет, это его слова. Зато со стороны Костаная все 33 удовольствия, там есть что и кому показать. Имидж все! Слышащее государство называется.
Профайл
Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
601
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Само рассосется?
Отправлено: 30.12.24 - 02:00
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока власть назначают сверху, она и будет работать для тех кто ее назначил. Как только власть начнут выбирать те, кому нужны автобусы и дорога в школы - дорога в школы будет регламентированна законом в лучшем свете. А если и полицию выбирать в каждом районе свою, которая не отчитывается федеральным властям - полиция тоже начнет не акимов с их гостями с мигалками возить, а возле пешеходных переходов школ стоять, куда идут дети избравших их людей.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3807
Александр ОЛЕЙНИК: Само рассосется?
Отправлено: 30.12.24 - 02:12
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
Пока власть назначают сверху, она и будет работать для тех кто ее назначил. Как только власть начнут выбирать те, кому нужны автобусы и дорога в школы - дорога в школы будет регламентированна законом в лучшем свете.

Ну вы же взрослый человек, причём тут как и кто власть выбирает? Государство оно либое есть, либо его нет. На "б" можно начать Беларусь - Боливия, можно продолжить..
Цитата:
Артем Марусич:
А если и полицию выбирать в каждом районе свою, которая не отчитывается федеральным властям - полиция тоже начнет не акимов с их гостями с мигалками возить

Ну это же вообще детский лепет. Вы как себе это представляете? В этом районе чел преступник, а перебежал в другой район - свободный человек?
\ Наоборот полиция должна быть координирована и централизована, но независима от власти, потому как перед законом все равны.
ПС - Должны быть.

[Исправлено: Эл-починно, 30.12.2024 - 03:15]
Профайл
Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
601
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Само рассосется?
Отправлено: 30.12.24 - 03:29
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ну вы же взрослый человек, причём тут как и кто власть выбирает? Государство оно либое есть, либо его нет. На "б" можно начать Беларусь - Боливия, можно продолжить..

Буквально при всем.

Если вас буду нанимать НЕ я и НЕ я же увольнять, вы менее вероятно будете работать для меня (как и сейчас не работаете). Когда же я буду решать получите вы работу или лишитесь ее - я вам просто не позволю работать в интересах других.

Если вы решили пройтись по букве "Б" и начали с Белоруссии, где народ не может выбирать власть, то я предлагаю сравнить буквально со следующей по алфавиту Бельгией. Где люди выбирают власть и по всем статистикам живут в разы, а по каким то метрикам и на порядок лучше.

Ну вот есть государство "Саудовская Аравия". Там абсолютная теократическая монархия, при таком режиме, престолонаследник может попросить своих подданных отрубить голову журналисту в другой стране, где до него смогут добраться - и это сделают, а принцу ничего не будет.

Сложно себе такое представить там, где люди выбирают власть.

Цитата:
Ну это же вообще детский лепет. Вы как себе это представляете? В этом районе чел преступник, а перебежал в другой район - свободный человек?


Я это себе представляю как в США.

Это не детский лепет, это ровно так работает и сейчас в Казахстане, только заканчивается не на гражданах, а на республиканских властях. Если вы сделали что то, за что вам полагается смертая казнь в Саудовской Аравии, но в Казахстане это не является преступлением - в Казахстане вас за это не казнят. Или если в Казахстане вы будете являться уголовным преступником за сказанные вами слова, то нормальные государства вас за это преследовать не будут и в Казахстан не выдадут.

Естественно убийства, грабежи - весьма вероятно в нашем обществе будут признаны уголовными преступлениями в любых районах. И выбранный шеф полиции будет заинтересован ловить подобных преступников в своем районе и помогать в этом деле республиканской полиции или полиции из других районов, так как этого мы будем ожидать от него при голосовании за него и финансировании его деятельности.
Профайл
Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
601
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Само рассосется?
Отправлено: 30.12.24 - 03:41
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
но независима от власти

Это не возможно пока власть ее назначает и финансирует. Она (полиция) буквально сейчас зависит своим материальным и фактическим существованием от власти, а не от граждан. Независимая полиция делается именно так, как я описал выше. Народ на месте голосует и потом полиция работает для них.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6522
Александр ОЛЕЙНИК: Само рассосется?
Отправлено: 30.12.24 - 07:12
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
Пока власть назначают сверху, она и

В том, то и весь фокус, что аким Рудного якобы выбран народом! Я столько писал, что сами по себе выборы не панацея, нужно изменить Закон о местном самоуправлении, чтобы отчитывался избранный аким не перед вышестоящим Акимом, а перед народом и прописать в Законе эти механизмы!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6522
Александр ОЛЕЙНИК: Само рассосется?
Отправлено: 30.12.24 - 07:14
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас эти выборы популистская игрушка, к которой ни народ, ни власть, ни якобы оппозиция серьезно не относятся!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6522
Александр ОЛЕЙНИК: Само рассосется?
Отправлено: 30.12.24 - 07:17
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
детский лепет. Вы как себе

Почему же лепет? Артем ориентируется на американскую модель, где как я понимаю и живёт. Там это вполне себе работает, другое дело,что тогда всю государственную систему надо переделывать!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6522
Александр ОЛЕЙНИК: Само рассосется?
Отправлено: 30.12.24 - 07:21
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
но независима от власти, потому как перед законом все равны.

Независимая от власти полиция, вот это детский лепет! Даже в США местная полиция, пусть начальник ее и выборный зависит от выборных местных властей,! Независима должна быть судебная власть, на то она и власть, полиция лишь часть власти!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 71, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 71
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS