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Александр ОЛЕЙНИК: Само рассосется?
Александр ОЛЕЙНИК: Само рассосется?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50827
Александр ОЛЕЙНИК: Само рассосется?
Отправлено: 29.12.24 - 16:31
Вот в этом и кроется корень проблемы. 6-й маршрут в Рудном рассматривается только как перевозчик рабочих до станции «Комбинатовская» утром и вечером. А жители частного сектора, все эти бабушки и дедушки, дети опять же – получаются, паразиты на этом маршруте.
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Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1335
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Само рассосется?
Отправлено: 29.12.24 - 16:31
Аким Ионенко увлекся глобальными проектами, стройками, ему проблемы отдельных собственников неинтересны и видимо недостаточны для его масштаба. Новые микрорайоны вдоль трассы на Лисаковск построили и ни одной остановки, тротуара, велодорожки. Нет и не будет, это его слова. Зато со стороны Костаная все 33 удовольствия, там есть что и кому показать. Имидж все! Слышащее государство называется.
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Само рассосется?
Отправлено: 30.12.24 - 02:00
Пока власть назначают сверху, она и будет работать для тех кто ее назначил. Как только власть начнут выбирать те, кому нужны автобусы и дорога в школы - дорога в школы будет регламентированна законом в лучшем свете. А если и полицию выбирать в каждом районе свою, которая не отчитывается федеральным властям - полиция тоже начнет не акимов с их гостями с мигалками возить, а возле пешеходных переходов школ стоять, куда идут дети избравших их людей.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3807
Александр ОЛЕЙНИК: Само рассосется?
Отправлено: 30.12.24 - 02:12
Цитата:
Ну вы же взрослый человек, причём тут как и кто власть выбирает? Государство оно либое есть, либо его нет. На "б" можно начать Беларусь - Боливия, можно продолжить..
Цитата:
Ну это же вообще детский лепет. Вы как себе это представляете? В этом районе чел преступник, а перебежал в другой район - свободный человек?
\ Наоборот полиция должна быть координирована и централизована, но независима от власти, потому как перед законом все равны.
ПС - Должны быть.
[Исправлено: Эл-починно, 30.12.2024 - 03:15]
Артем Марусич:
Пока власть назначают сверху, она и будет работать для тех кто ее назначил. Как только власть начнут выбирать те, кому нужны автобусы и дорога в школы - дорога в школы будет регламентированна законом в лучшем свете.
Пока власть назначают сверху, она и будет работать для тех кто ее назначил. Как только власть начнут выбирать те, кому нужны автобусы и дорога в школы - дорога в школы будет регламентированна законом в лучшем свете.
Ну вы же взрослый человек, причём тут как и кто власть выбирает? Государство оно либое есть, либо его нет. На "б" можно начать Беларусь - Боливия, можно продолжить..
Цитата:
Артем Марусич:
А если и полицию выбирать в каждом районе свою, которая не отчитывается федеральным властям - полиция тоже начнет не акимов с их гостями с мигалками возить
А если и полицию выбирать в каждом районе свою, которая не отчитывается федеральным властям - полиция тоже начнет не акимов с их гостями с мигалками возить
Ну это же вообще детский лепет. Вы как себе это представляете? В этом районе чел преступник, а перебежал в другой район - свободный человек?
\ Наоборот полиция должна быть координирована и централизована, но независима от власти, потому как перед законом все равны.
ПС - Должны быть.
[Исправлено: Эл-починно, 30.12.2024 - 03:15]
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Само рассосется?
Отправлено: 30.12.24 - 03:29
Цитата:
Буквально при всем.
Если вас буду нанимать НЕ я и НЕ я же увольнять, вы менее вероятно будете работать для меня (как и сейчас не работаете). Когда же я буду решать получите вы работу или лишитесь ее - я вам просто не позволю работать в интересах других.
Если вы решили пройтись по букве "Б" и начали с Белоруссии, где народ не может выбирать власть, то я предлагаю сравнить буквально со следующей по алфавиту Бельгией. Где люди выбирают власть и по всем статистикам живут в разы, а по каким то метрикам и на порядок лучше.
Ну вот есть государство "Саудовская Аравия". Там абсолютная теократическая монархия, при таком режиме, престолонаследник может попросить своих подданных отрубить голову журналисту в другой стране, где до него смогут добраться - и это сделают, а принцу ничего не будет.
Сложно себе такое представить там, где люди выбирают власть.
Цитата:
Я это себе представляю как в США.
Это не детский лепет, это ровно так работает и сейчас в Казахстане, только заканчивается не на гражданах, а на республиканских властях. Если вы сделали что то, за что вам полагается смертая казнь в Саудовской Аравии, но в Казахстане это не является преступлением - в Казахстане вас за это не казнят. Или если в Казахстане вы будете являться уголовным преступником за сказанные вами слова, то нормальные государства вас за это преследовать не будут и в Казахстан не выдадут.
Естественно убийства, грабежи - весьма вероятно в нашем обществе будут признаны уголовными преступлениями в любых районах. И выбранный шеф полиции будет заинтересован ловить подобных преступников в своем районе и помогать в этом деле республиканской полиции или полиции из других районов, так как этого мы будем ожидать от него при голосовании за него и финансировании его деятельности.
Ну вы же взрослый человек, причём тут как и кто власть выбирает? Государство оно либое есть, либо его нет. На "б" можно начать Беларусь - Боливия, можно продолжить..
Буквально при всем.
Если вас буду нанимать НЕ я и НЕ я же увольнять, вы менее вероятно будете работать для меня (как и сейчас не работаете). Когда же я буду решать получите вы работу или лишитесь ее - я вам просто не позволю работать в интересах других.
Если вы решили пройтись по букве "Б" и начали с Белоруссии, где народ не может выбирать власть, то я предлагаю сравнить буквально со следующей по алфавиту Бельгией. Где люди выбирают власть и по всем статистикам живут в разы, а по каким то метрикам и на порядок лучше.
Ну вот есть государство "Саудовская Аравия". Там абсолютная теократическая монархия, при таком режиме, престолонаследник может попросить своих подданных отрубить голову журналисту в другой стране, где до него смогут добраться - и это сделают, а принцу ничего не будет.
Сложно себе такое представить там, где люди выбирают власть.
Цитата:
Ну это же вообще детский лепет. Вы как себе это представляете? В этом районе чел преступник, а перебежал в другой район - свободный человек?
Я это себе представляю как в США.
Это не детский лепет, это ровно так работает и сейчас в Казахстане, только заканчивается не на гражданах, а на республиканских властях. Если вы сделали что то, за что вам полагается смертая казнь в Саудовской Аравии, но в Казахстане это не является преступлением - в Казахстане вас за это не казнят. Или если в Казахстане вы будете являться уголовным преступником за сказанные вами слова, то нормальные государства вас за это преследовать не будут и в Казахстан не выдадут.
Естественно убийства, грабежи - весьма вероятно в нашем обществе будут признаны уголовными преступлениями в любых районах. И выбранный шеф полиции будет заинтересован ловить подобных преступников в своем районе и помогать в этом деле республиканской полиции или полиции из других районов, так как этого мы будем ожидать от него при голосовании за него и финансировании его деятельности.
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Само рассосется?
Отправлено: 30.12.24 - 03:41
Цитата:
Это не возможно пока власть ее назначает и финансирует. Она (полиция) буквально сейчас зависит своим материальным и фактическим существованием от власти, а не от граждан. Независимая полиция делается именно так, как я описал выше. Народ на месте голосует и потом полиция работает для них.
но независима от власти
Это не возможно пока власть ее назначает и финансирует. Она (полиция) буквально сейчас зависит своим материальным и фактическим существованием от власти, а не от граждан. Независимая полиция делается именно так, как я описал выше. Народ на месте голосует и потом полиция работает для них.
Александр ОЛЕЙНИК: Само рассосется?
Отправлено: 30.12.24 - 07:12
Цитата:
В том, то и весь фокус, что аким Рудного якобы выбран народом! Я столько писал, что сами по себе выборы не панацея, нужно изменить Закон о местном самоуправлении, чтобы отчитывался избранный аким не перед вышестоящим Акимом, а перед народом и прописать в Законе эти механизмы!
Артем Марусич:
Пока власть назначают сверху, она и
Пока власть назначают сверху, она и
В том, то и весь фокус, что аким Рудного якобы выбран народом! Я столько писал, что сами по себе выборы не панацея, нужно изменить Закон о местном самоуправлении, чтобы отчитывался избранный аким не перед вышестоящим Акимом, а перед народом и прописать в Законе эти механизмы!
Александр ОЛЕЙНИК: Само рассосется?
Отправлено: 30.12.24 - 07:14
Сейчас эти выборы популистская игрушка, к которой ни народ, ни власть, ни якобы оппозиция серьезно не относятся!
Александр ОЛЕЙНИК: Само рассосется?
Отправлено: 30.12.24 - 07:17
Цитата:
Почему же лепет? Артем ориентируется на американскую модель, где как я понимаю и живёт. Там это вполне себе работает, другое дело,что тогда всю государственную систему надо переделывать!
Эл-починно:
детский лепет. Вы как себе
детский лепет. Вы как себе
Почему же лепет? Артем ориентируется на американскую модель, где как я понимаю и живёт. Там это вполне себе работает, другое дело,что тогда всю государственную систему надо переделывать!
Александр ОЛЕЙНИК: Само рассосется?
Отправлено: 30.12.24 - 07:21
Цитата:
Независимая от власти полиция, вот это детский лепет! Даже в США местная полиция, пусть начальник ее и выборный зависит от выборных местных властей,! Независима должна быть судебная власть, на то она и власть, полиция лишь часть власти!
Эл-починно:
но независима от власти, потому как перед законом все равны.
но независима от власти, потому как перед законом все равны.
Независимая от власти полиция, вот это детский лепет! Даже в США местная полиция, пусть начальник ее и выборный зависит от выборных местных властей,! Независима должна быть судебная власть, на то она и власть, полиция лишь часть власти!
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