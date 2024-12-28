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≡ Как не попасть в "черный список": ключевые изменения в госзакупках с 1 января 2025 года
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50827
Как не попасть в "черный список": ключевые изменения в госзакупках с 1 января 2025 года
Отправлено: 28.12.24 - 17:52
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С 2025 года в РК меняют правила госзакупок. К каким новшествам готовиться поставщикам и заказчикам товаров, работ и услуг? Эксперт рассказывает о нормах, которые содержат новый закон и правила осуществления госзакупок.
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Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
193
Re: Как не попасть в "черный список": ключевые...
Отправлено: 28.12.24 - 17:52
#1
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Все граждане немного вникнушие в госзакупки понимают, что эттттто убьёт нашу страну! Но наверху видимо образование на другой планете получали, раз никто и не собирается отменить все эти тендера госзакупки и прочее, всё то что ведёт к тому что в результате используются материалы самое дно, рабочая сила- люди с улицы не имеющие профессиональных навыков, да могое многое другое. Но я рад честно, продолжайте господа! видимо высшие силам это нужно!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2179
Как не попасть в "черный список": ключевые изменения в госзакупках с 1 января 2025 года
Отправлено: 30.12.24 - 07:09
#2
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Цитата:
Далее ему придет договор, и от него потребуют помимо обеспечения исполнения договора плюс 800 тысяч тенге! Это и есть новые антидемпинговые меры.

Источник:

ну это же полный бред! идиотов много и ЧС их не запугает, пострадает заказчик ...

и вообще кто это разрабатывал ?

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 30.12.2024 - 08:10]
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