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Ну вы же взрослый человек, причём тут как и кто власть выбирает? Государство оно либое есть, либо его нет. На "б" можно начать Беларусь - Боливия, можно продолжить..

Ну это же вообще детский лепет. Вы как себе это представляете? В этом районе чел преступник, а перебежал в другой район - свободный человек?

Цитата:Буквально при всем.Если вас буду нанимать НЕ я и НЕ я же увольнять, вы менее вероятно будете работать для меня (как и сейчас не работаете). Когда же я буду решать получите вы работу или лишитесь ее - я вам просто не позволю работать в интересах других.Если вы решили пройтись по букве "Б" и начали с Белоруссии, где народ не может выбирать власть, то я предлагаю сравнить буквально со следующей по алфавиту Бельгией. Где люди выбирают власть и по всем статистикам живут в разы, а по каким то метрикам и на порядок лучше.Ну вот есть государство "Саудовская Аравия". Там абсолютная теократическая монархия, при таком режиме, престолонаследник может попросить своих подданных отрубить голову журналисту в другой стране, где до него смогут добраться - и это сделают, а принцу ничего не будет.Сложно себе такое представить там, где люди выбирают власть.Цитата:Я это себе представляю как в США.Это не детский лепет, это ровно так работает и сейчас в Казахстане, только заканчивается не на гражданах, а на республиканских властях. Если вы сделали что то, за что вам полагается смертая казнь в Саудовской Аравии, но в Казахстане это не является преступлением - в Казахстане вас за это не казнят. Или если в Казахстане вы будете являться уголовным преступником за сказанные вами слова, то нормальные государства вас за это преследовать не будут и в Казахстан не выдадут.Естественно убийства, грабежи - весьма вероятно в нашем обществе будут признаны уголовными преступлениями в любых районах. И выбранный шеф полиции будет заинтересован ловить подобных преступников в своем районе и помогать в этом деле республиканской полиции или полиции из других районов, так как этого мы будем ожидать от него при голосовании за него и финансировании его деятельности.