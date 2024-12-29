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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Не превращайте Историю в бикфордов шнур
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50827
Юрий БОНДАРЕНКО: Не превращайте Историю в бикфордов шнур
Отправлено: 29.12.24 - 09:29
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Столкновения кочевников и оседлых и, в частности, Куликовская битва, были для той, тогда еще единой страны, внутренними событиями. И славить победу одного из ее участников - примерно то же, что для англичан восславление битвы при Гастингсе.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
657
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Не превращайте Историю в бикфордов шнур
Отправлено: 29.12.24 - 09:29
#1
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всегда читаю статьи Ю.Бондаренко с удовольствием. Многие могут не понимать суть его изложений, очень много там филосовских и научных мыслей. Тут мне больше повезло, т.к. еще студентом я слушал его лекции и семинары. И сейчас, чита его статьи мысленно возвращаюсь в далекие 80-е, в нашу беззаботную юность, где все было спокойно, мирно и надежно. Желаю Ю.Бондаренко в Новом Году здоровья, щедрости на новые истории и статьи. А всем форумчанами и почитателям "НГ" мира и добра. Это намного лучше чем распри и раздраи. С наступающим Новым Годом, земляки!!!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1912
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Не превращайте Историю в бикфордов шнур
Отправлено: 29.12.24 - 10:37
#2
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Побуду немного занудой...
"Я же хотел бы здесь напомнить лишь одну, но важнейшую их грань - не просто психологическую, а психиатрическую."
И дальше: "В современной психологии..."
"...психологи называют..."
И ни одной ссылки на психиатров и психиатрию...
Да оно и хорошо.
Психология и психиатрия, хоть и смежные сферы, но есть между ними большая разница. И если, не дай Бог, дело дойдёт действительно до психиатрии, то одними разговорами, увещеваниями и статьями дело не ограничится. В ход пойдут гораздо более "весомые" аргументы. То бишь - инструменты.
...
А так, да. Историю надо изучать, знать и помнить.
С одной стороны, для того, чтобы брать из неё с собой в будущее всё хорошее и полезное.
А с другой - чтобы не повторять ошибок, совершённых предками. Пусть они останутся на их совести.
А мы постараемся жить в мире и согласии. Всем будет лучше.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
575
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Не превращайте Историю в бикфордов шнур
Отправлено: 29.12.24 - 13:29
#3
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Молодец! Изложил все прямо в точку! Не надо повторять непоправимых действий, нужно жить в мире и согласии, несмотря на наличие психически нездоровых особей, искажающих саму суть тех или иных событий, которых возможно вообще не было. Что было, то прошло, надо жить настоящим и будущим!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6518
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Не превращайте Историю в бикфордов шнур
Отправлено: 29.12.24 - 15:27
#4
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Цитата:
рихард:
Желаю Ю.Бондаренко в Новом Году здоровья, щедрости на новые истории и статьи. А всем форумчанами и почитателям "НГ" мира и добра. Это

Тоже бывший студент и присоединяюсь ко всем поздравлениям и пожеланиям!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11490
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Не превращайте Историю в бикфордов шнур
Отправлено: 30.12.24 - 02:05
#5
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Цитата:
saba:
Тоже бывший студент

---Я тоже бывший его студент ! :-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42749
Юрий БОНДАРЕНКО: Не превращайте Историю в бикфордов шнур
Отправлено: 30.12.24 - 03:11
#6
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Цитата:
Гога:
Я тоже бывший его студент !

И ты поддерживаешь бойню против украинского народа, так он тебя учил?
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