Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Не превращайте Историю в бикфордов шнур

Отправлено: - 10:37

Побуду немного занудой...

"Я же хотел бы здесь напомнить лишь одну, но важнейшую их грань - не просто психологическую, а психиатрическую."

И дальше: "В современной психологии..."

"...психологи называют..."

И ни одной ссылки на психиатров и психиатрию...

Да оно и хорошо.

Психология и психиатрия, хоть и смежные сферы, но есть между ними большая разница. И если, не дай Бог, дело дойдёт действительно до психиатрии, то одними разговорами, увещеваниями и статьями дело не ограничится. В ход пойдут гораздо более "весомые" аргументы. То бишь - инструменты.

...

А так, да. Историю надо изучать, знать и помнить.

С одной стороны, для того, чтобы брать из неё с собой в будущее всё хорошее и полезное.

А с другой - чтобы не повторять ошибок, совершённых предками. Пусть они останутся на их совести.

А мы постараемся жить в мире и согласии. Всем будет лучше.