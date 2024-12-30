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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 00:09
Цитата:
maxsaf: Почитайте про посадку современных самолётов в условиях нулевой видимости. Она считается безопасной, происходит в автоматическом режиме, а тем более в безветренную погоду.Если дадите ссылку скажу спасибо. А пока вопрос. В массовой гражданской авиации такая посадка насколько широко в ходу?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 00:14
Ну вот, теперь у параноиков, сочувствующих и примкнувших, а также не определившихся начнется сезон жатвы. Две авиакатастрофы за 6 дней это перебор.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 00:15
Цитата:
Вообще то три. Корея и канадский самолёт загорелся, крыло.
Карачун:
Две авиакатастрофы за 6 дней это перебор.
Две авиакатастрофы за 6 дней это перебор.
Вообще то три. Корея и канадский самолёт загорелся, крыло.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 00:21
Цитата:
спасибо. но вы предлагали почитать.
maxsaf:
Да без проблем, сколько угодно.
Да без проблем, сколько угодно.
спасибо. но вы предлагали почитать.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 00:26
Цитата:
жертв нет значит к катастрофам не относится.
maxsaf:
канадский самолёт загорелся
канадский самолёт загорелся
жертв нет значит к катастрофам не относится.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 00:27
Цитата:
В гугл вбейте "посадка при нулевой видимости", валом информации, читайте
Карачун:
спасибо. но вы предлагали почитать.
спасибо. но вы предлагали почитать.
В гугл вбейте "посадка при нулевой видимости", валом информации, читайте
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 00:28
Цитата:
Не важно, главное что страху прибавится значительно
Карачун:
жертв нет значит к катастрофам не относится.
жертв нет значит к катастрофам не относится.
Не важно, главное что страху прибавится значительно
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3806
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 00:32
Я не знаю о чём сыр бор. Это давно известно, что туман, для современных машин (самолётов) - не проблема, от слова совсем. Сам летаю (пассажиром конечно)), за последние лет 10-12-ть, ну так, чтобы не приврать, три цели (туда и обратно) то есть 6-ть раз в год. В какую погоду только не приходилось взлетать и садиться. И град и снег с туманом и гололёд. И ничё, садились, все живы, тьфу, тьфу, тьфу. Хотя не суеверный. Так что заканчивайте тут пиписьками меряться.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 00:34
Цитата:
Согласен.
Эл-починно:
Это давно известно, что туман, для современных машин (самолётов) - не проблема, от слова совсем.
Это давно известно, что туман, для современных машин (самолётов) - не проблема, от слова совсем.
Согласен.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 00:38
.
[Исправлено: maxsaf, 30.12.2024 - 01:48]
[Исправлено: maxsaf, 30.12.2024 - 01:48]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 00:54
Цитата:
мы не меряемся. мы говорим о разных вещах.
я вот например утверждаю что эмбраер и эйрбас-321 это разные самолеты. что аэропорты Грозного и Торонто это разные аэропорты. и еще ряд различий которые "разные". собеседник же рассказывает что в мире что-то этакое хорошее существует, вообще.
Эл-починно:
Так что заканчивайте тут пиписьками меряться
Так что заканчивайте тут пиписьками меряться
мы не меряемся. мы говорим о разных вещах.
я вот например утверждаю что эмбраер и эйрбас-321 это разные самолеты. что аэропорты Грозного и Торонто это разные аэропорты. и еще ряд различий которые "разные". собеседник же рассказывает что в мире что-то этакое хорошее существует, вообще.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10161
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 00:54
Цитата:
В Апреле 2024 я летел в Кустанай,нас задержали в Таразе на 3 часа из-за сильного тумана в Кустанае.
Эл-починно:
Я не знаю о чём сыр бор. Это давно известно, что туман, для современных машин (самолётов) - не проблема, от слова совсем.
Я не знаю о чём сыр бор. Это давно известно, что туман, для современных машин (самолётов) - не проблема, от слова совсем.
В Апреле 2024 я летел в Кустанай,нас задержали в Таразе на 3 часа из-за сильного тумана в Кустанае.
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