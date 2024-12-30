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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 45 из 46«1...43444546»
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1182
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 00:09
#661
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Цитата:
maxsaf: Почитайте про посадку современных самолётов в условиях нулевой видимости. Она считается безопасной, происходит в автоматическом режиме, а тем более в безветренную погоду.
Если дадите ссылку скажу спасибо. А пока вопрос. В массовой гражданской авиации такая посадка насколько широко в ходу?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25851
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 00:13
#662
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Цитата:
Карачун:
Если дадите ссылку скажу спасибо

Да без проблем, сколько угодно. Вот посадка вообще в молоко. ютубчик
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1182
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 00:14
#663
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Ну вот, теперь у параноиков, сочувствующих и примкнувших, а также не определившихся начнется сезон жатвы. Две авиакатастрофы за 6 дней это перебор.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25851
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 00:15
#664
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Цитата:
Карачун:
Если дадите ссылку скажу спасибо.

Вот ещё почитайте
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25851
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 00:15
#665
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Цитата:
Карачун:
Две авиакатастрофы за 6 дней это перебор.

Вообще то три. Корея и канадский самолёт загорелся, крыло.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25851
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 00:18
#666
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Цитата:
Карачун:
Если дадите ссылку скажу спасибо

Вот про систему autoland тыц
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1182
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 00:21
#667
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Цитата:
maxsaf:
Да без проблем, сколько угодно.

спасибо. но вы предлагали почитать.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1182
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 00:26
#668
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Цитата:
maxsaf:
канадский самолёт загорелся

жертв нет значит к катастрофам не относится.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25851
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 00:27
#669
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Цитата:
Карачун:
спасибо. но вы предлагали почитать.

В гугл вбейте "посадка при нулевой видимости", валом информации, читайте
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25851
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 00:28
#670
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Цитата:
Карачун:
жертв нет значит к катастрофам не относится.

Не важно, главное что страху прибавится значительно
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3806
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 00:32
#671
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Я не знаю о чём сыр бор. Это давно известно, что туман, для современных машин (самолётов) - не проблема, от слова совсем. Сам летаю (пассажиром конечно)), за последние лет 10-12-ть, ну так, чтобы не приврать, три цели (туда и обратно) то есть 6-ть раз в год. В какую погоду только не приходилось взлетать и садиться. И град и снег с туманом и гололёд. И ничё, садились, все живы, тьфу, тьфу, тьфу. Хотя не суеверный. Так что заканчивайте тут пиписьками меряться. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25851
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 00:34
#672
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Цитата:
Эл-починно:
Это давно известно, что туман, для современных машин (самолётов) - не проблема, от слова совсем.

Согласен.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25851
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 00:38
#673
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.

[Исправлено: maxsaf, 30.12.2024 - 01:48]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1182
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 00:54
#674
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Цитата:
Эл-починно:
Так что заканчивайте тут пиписьками меряться

мы не меряемся. мы говорим о разных вещах.
я вот например утверждаю что эмбраер и эйрбас-321 это разные самолеты. что аэропорты Грозного и Торонто это разные аэропорты. и еще ряд различий которые "разные". собеседник же рассказывает что в мире что-то этакое хорошее существует, вообще.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10161
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 00:54
#675
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Цитата:
Эл-починно:
Я не знаю о чём сыр бор. Это давно известно, что туман, для современных машин (самолётов) - не проблема, от слова совсем.

В Апреле 2024 я летел в Кустанай,нас задержали в Таразе на 3 часа из-за сильного тумана в Кустанае.
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