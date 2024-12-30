Отправлено: - 00:09

maxsaf: Почитайте про посадку современных самолётов в условиях нулевой видимости. Она считается безопасной, происходит в автоматическом режиме, а тем более в безветренную погоду.

Цитата:Если дадите ссылку скажу спасибо. А пока вопрос. В массовой гражданской авиации такая посадка насколько широко в ходу?