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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1176
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 12:48
Цитата:
Таки вы полагаете что ИИ сможет мне поведать как ловчее уголь в печку закидывать??? Или как починить китайский станок, в котором сами китайцы не знают назначения половины компонентов? Да навряд ли мне кто составит конкуренцию опираясь на ИИ
maxsaf:
Ну дело ваше, можете не пользоваться, но тогда вы потеряете преимущество перед теми, кто будет использовать ИИ как инструмент, себе на пользу.
Ну дело ваше, можете не пользоваться, но тогда вы потеряете преимущество перед теми, кто будет использовать ИИ как инструмент, себе на пользу.
Таки вы полагаете что ИИ сможет мне поведать как ловчее уголь в печку закидывать??? Или как починить китайский станок, в котором сами китайцы не знают назначения половины компонентов? Да навряд ли мне кто составит конкуренцию опираясь на ИИ
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 13:14
Цитата:
Его можно попросить стать вашим наставником, обучить вас чему-то полезному, и может быть когда-нибудь найдете себе занятие не связанное с углем ))
Карачун:
Таки вы полагаете что ИИ сможет мне поведать как ловчее уголь в печку закидывать??? Или как починить китайский станок, в котором сами китайцы не знают назначения половины компонентов? Да навряд ли мне кто составит конкуренцию опираясь на ИИ
Таки вы полагаете что ИИ сможет мне поведать как ловчее уголь в печку закидывать??? Или как починить китайский станок, в котором сами китайцы не знают назначения половины компонентов? Да навряд ли мне кто составит конкуренцию опираясь на ИИ
Его можно попросить стать вашим наставником, обучить вас чему-то полезному, и может быть когда-нибудь найдете себе занятие не связанное с углем ))
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 13:17
Цитата:
Кто знает, может биологическое время получится как-то продлить, или сделать небиологическим.
Вечная жизнь 2.0
simkst:
В моменте времени достаточно Биологического мало (
В моменте времени достаточно Биологического мало (
Кто знает, может биологическое время получится как-то продлить, или сделать небиологическим.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 13:33
Цитата:
Цитата:
Спасибо что отмазался как бы между прочим во Флуде
[Исправлено: 111, 29.12.2024 - 14:34]
maxsaf:
Цитата:
имел ввиду кого угодно, но не тебя. Не знаю, каким боком ты к родным и близким себя относишь.
Спасибо что отмазался как бы между прочим во Флуде
[Исправлено: 111, 29.12.2024 - 14:34]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15860
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 13:46
Цитата:
[Исправлено: Vit, 29.12.2024 - 13:47]
maxsaf: биологическое время получится как-то продлить, или сделать небиологическим. Вечная жизнь 2.0Не получится у вас. Это будет безчувственное существо напичкано знаниями, воспоминанием без продолжения рода. Без Бога это будет робот)
[Исправлено: Vit, 29.12.2024 - 13:47]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6518
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 15:43
Цитата:
Ничего себе, Виталий ты понял о чём они разговаривают! Для меня это иностранный язык!
Vit:
получится у вас. Это будет
получится у вас. Это будет
Ничего себе, Виталий ты понял о чём они разговаривают! Для меня это иностранный язык!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 20:14
Цитата:
Мне не за что отмазываться.
111:
Спасибо что отмазался как бы между прочим во Флуде
Спасибо что отмазался как бы между прочим во Флуде
Мне не за что отмазываться.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 21:36
Ух ты, пленный кореец перегрыз себе вены.
Славная смерть!
Славная смерть!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 21:39
Цитата:
Когда уже ты прославишься так же?
[Исправлено: maxsaf, 29.12.2024 - 22:39]
111:
Ух ты, пленный кореец перегрыз себе вены. Славная смерть!
Ух ты, пленный кореец перегрыз себе вены. Славная смерть!
Когда уже ты прославишься так же?
[Исправлено: maxsaf, 29.12.2024 - 22:39]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 21:44
Цитата:
Пойду убивать твоих сородичей?
Корейцы и русские есть же, нормально все, и племяш есть,который сравнивает Донбасс и Луганские города с землей, все хорошо.
maxsaf:
Когда уже ты прославишься так же?
Когда уже ты прославишься так же?
Пойду убивать твоих сородичей?
Корейцы и русские есть же, нормально все, и племяш есть,который сравнивает Донбасс и Луганские города с землей, все хорошо.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1612
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 21:59
бестолочь, тебя спрашивают, когда ты себе вены перегрызешь
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 23:02
Цитата:
Хаха, лучшая фраза дня
electro:
тебя спрашивают, когда
тебя спрашивают, когда
Хаха, лучшая фраза дня
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 23:07
Цитата:
Хех..
Ну этого от тебя и подождал, когда ты смерти пожелаешь в Новый год.
У тебя стресс?
maxsaf:
Хаха, лучшая фраза дня
Хаха, лучшая фраза дня
Хех..
Ну этого от тебя и подождал, когда ты смерти пожелаешь в Новый год.
У тебя стресс?
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