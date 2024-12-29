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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1176
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 12:48
#646
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Цитата:
maxsaf:
Ну дело ваше, можете не пользоваться, но тогда вы потеряете преимущество перед теми, кто будет использовать ИИ как инструмент, себе на пользу.

Таки вы полагаете что ИИ сможет мне поведать как ловчее уголь в печку закидывать??? Или как починить китайский станок, в котором сами китайцы не знают назначения половины компонентов? Да навряд ли мне кто составит конкуренцию опираясь на ИИ :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25840
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 13:14
#647
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Цитата:
Карачун:
Таки вы полагаете что ИИ сможет мне поведать как ловчее уголь в печку закидывать??? Или как починить китайский станок, в котором сами китайцы не знают назначения половины компонентов? Да навряд ли мне кто составит конкуренцию опираясь на ИИ

Его можно попросить стать вашим наставником, обучить вас чему-то полезному, и может быть когда-нибудь найдете себе занятие не связанное с углем ))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25840
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 13:17
#648
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Цитата:
simkst:
В моменте времени достаточно Биологического мало (

Кто знает, может биологическое время получится как-то продлить, или сделать небиологическим. Вечная жизнь 2.0
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42746
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 13:33
#649
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
имел ввиду кого угодно, но не тебя. Не знаю, каким боком ты к родным и близким себя относишь.


Спасибо что отмазался как бы между прочим во Флуде

[Исправлено: 111, 29.12.2024 - 14:34]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15860
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 13:46
#650
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Цитата:
maxsaf: биологическое время получится как-то продлить, или сделать небиологическим. Вечная жизнь 2.0
Не получится у вас. Это будет безчувственное существо напичкано знаниями, воспоминанием без продолжения рода. Без Бога это будет робот)

[Исправлено: Vit, 29.12.2024 - 13:47]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6518
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 15:43
#651
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Цитата:
Vit:
получится у вас. Это будет

Ничего себе, Виталий ты понял о чём они разговаривают! Для меня это иностранный язык!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25840
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 20:14
#652
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Цитата:
111:
Спасибо что отмазался как бы между прочим во Флуде

Мне не за что отмазываться.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42746
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 21:36
#653
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Ух ты, пленный кореец перегрыз себе вены.
Славная смерть!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25840
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 21:39
#654
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Цитата:
111:
Ух ты, пленный кореец перегрыз себе вены. Славная смерть!

Когда уже ты прославишься так же?

[Исправлено: maxsaf, 29.12.2024 - 22:39]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42746
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 21:44
#655
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Цитата:
maxsaf:
Когда уже ты прославишься так же?

Пойду убивать твоих сородичей?
Корейцы и русские есть же, нормально все, и племяш есть,который сравнивает Донбасс и Луганские города с землей, все хорошо.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1612
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 21:59
#656
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бестолочь, тебя спрашивают, когда ты себе вены перегрызешь
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25840
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 23:02
#657
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Цитата:
electro:
тебя спрашивают, когда

Хаха, лучшая фраза дня :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42746
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 23:07
#658
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Цитата:
maxsaf:
Хаха, лучшая фраза дня

Хех..
Ну этого от тебя и подождал, когда ты смерти пожелаешь в Новый год.
У тебя стресс?
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