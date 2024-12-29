Отправлено: - 12:48

maxsaf:

Ну дело ваше, можете не пользоваться, но тогда вы потеряете преимущество перед теми, кто будет использовать ИИ как инструмент, себе на пользу.

Цитата:Таки вы полагаете что ИИ сможет мне поведать как ловчее уголь в печку закидывать??? Или как починить китайский станок, в котором сами китайцы не знают назначения половины компонентов? Да навряд ли мне кто составит конкуренцию опираясь на ИИ