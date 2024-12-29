Отправлено: - 15:47

Вопрос возник недавно - 16 декабря, точнее, два вопроса. Проходя по площади возле областного акимата, обратила внимание, что новогодняя елка-то не живая, да и не особо нарядная. И другой вопрос: а в каком году у нас перестали устанавливать живые елки в общественных местах?