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≡ Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50827
Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 27.12.24 - 20:57
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Выжившие в авиакатастрофе возле Актау стюардесса Айдан Рагимли и бортпроводник Зульфугар Асадов рассказали СМИ, что происходило в салоне самолета перед тем, как произошло крушение.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6246
Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 29.12.24 - 13:13
#45
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Пока производится расследование, на ютубе (Телеканал Дождь) послушаем мнение, не диванных экспертов и нострадамусов, а настоящего доктора наук, советского и российского политолога Дмитрия Борисовича Орешкина, по поводу крушения авиалайнера.

Подробнее здесь:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42742
Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 29.12.24 - 13:31
#46
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Цитата:
Kairat stayer:

Цитата:
Борисовича Орешкина,


Создатель Орешкина
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1176
Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 29.12.24 - 13:51
#47
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Цитата:
maxsaf:
Нет, пилот должен перестраховаться, и сказать что не порядок, а лучше даже sos, и получить разрешение на аварийную посадку хоть где, при любых условиях

Вам бы хоть раз попробовать отложить эмоции в сторону.

Пилоты трижды заходили на посадку на исправном самолете. Сесть не смогли. (Чисто предположение - на впр не увидели полосу). Как им могло прийти в голову пытаться сделать то же самое на неисправном самолете? Хорошо, они объявили мэй дэй. Дальше что? Им ведь не отказывают. Садитесь! Но они не могут безопасно посадить даже исправный самолет. Искать место посадки вне аэропорта? На Кавказе? Лететь в Махачкалу? Хорошо! Максимальная высота полета 3км, над уровнем моря, то есть ещё и маршрут нужно составить чтобы никуда не воткнуться. Ок! А если не долетаем, где садиться? Возвращаемся к вопросу где сесть вне аэропорта на неисправном самолете в условиях плохой видимости на Кавказе. А с той стороны Каспий и Актау. Почти голая ровная степь, садись куда хочешь. И вероятность сесть так, что люди выживут, хоть кто-то, выше.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6518
Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 29.12.24 - 15:29
#48
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Цитата:
Kairat stayer:
штаны зря не протирал

Не надо, очень хорошо у него получается! :-(
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6518
Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 29.12.24 - 15:30
#49
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Цитата:
111:
Создатель Орешкина

Сына?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25837
Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 29.12.24 - 20:36
#50
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Цитата:
Карачун:
Вам бы хоть раз попробовать отложить эмоции в сторону.

У меня по этому поводу эмоций меньше, чем в среднем у нормального человека. И это плохо.


Цитата:
Карачун:
А если не долетаем, где садиться?

Этот вопрос относится к полету над морем?


Цитата:
Карачун:
А с той стороны Каспий и Актау. Почти голая ровная степь, садись куда хочешь.

Вам кажется, что пилот принял единственно правильное решение, пролетев в Актау. А местный номерной паникер уже несколько раз озвучит, что кляты россиянцы запретили у себя садиться, и отправили борт тонуть в Каспии. Объясните этому товарищу свою точку зрения, чтобы он варежку закрыл уже.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25837
Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 29.12.24 - 20:53
#51
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Цитата:
Карачун:
Пилоты трижды заходили на посадку на исправном самолете. Сесть не смогли. (Чисто предположение - на впр не увидели полосу).

Почитайте про посадку современных самолётов в условиях нулевой видимости. Она считается безопасной, происходит в автоматическом режиме, а тем более в безветренную погоду.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6518
Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 29.12.24 - 21:23
#52
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Цитата:
maxsaf:
этому товарищу свою точку зрения, чт

Президенту Алиеву тоже варежку закрывать будете? Он уже рассказал, что ждёт от России за эту авиакатастрофу!
Поразительно,как поменялась ситуация за какие то несколько лет! Когда Турция сбила военный самолёт в Турции, Путин разговаривал с Эрдоганом с позиции силы! Теперь во время маленькой и почти победоносной войны с Украиной (со слов Кремля и придворных пропагандистов) уже Эрдоган посредством Алиева разговаривает с Путиным с позиции силы и не очень боится за турецкие помидоры!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6246
Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 29.12.24 - 21:33
#53
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Цитата:
saba:
Не надо, очень хорошо у него получается!


Речь выше про канадского посла шла, который ни сном ни духом :-o :-o :-o.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6246
Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 29.12.24 - 21:34
#54
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Цитата:
Kairat stayer:
Создатель Орешкина


Не этот другой, не орешник :lol: :lol: :lol: .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25837
Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 29.12.24 - 21:36
#55
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Цитата:
saba:
Президенту Алиеву тоже варежку закрывать будете?

Зачем? У него требования простые: извинение, компенсация, наказание виновных. Путин извинился, денег даст. Виновных накажут после завершения расследования. Какие проблемы?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42742
Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 29.12.24 - 21:49
#56
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Цитата:
maxsaf:
него требования простые: извинение,

Признание вины пропустил?
Методичка работает?
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electro
* electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1612
Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 29.12.24 - 21:56
#57
Комментарий удален модератором.
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