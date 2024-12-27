Отправлено: - 13:51

maxsaf:

Нет, пилот должен перестраховаться, и сказать что не порядок, а лучше даже sos, и получить разрешение на аварийную посадку хоть где, при любых условиях

Цитата:Вам бы хоть раз попробовать отложить эмоции в сторону.Пилоты трижды заходили на посадку на исправном самолете. Сесть не смогли. (Чисто предположение - на впр не увидели полосу). Как им могло прийти в голову пытаться сделать то же самое на неисправном самолете? Хорошо, они объявили мэй дэй. Дальше что? Им ведь не отказывают. Садитесь! Но они не могут безопасно посадить даже исправный самолет. Искать место посадки вне аэропорта? На Кавказе? Лететь в Махачкалу? Хорошо! Максимальная высота полета 3км, над уровнем моря, то есть ещё и маршрут нужно составить чтобы никуда не воткнуться. Ок! А если не долетаем, где садиться? Возвращаемся к вопросу где сесть вне аэропорта на неисправном самолете в условиях плохой видимости на Кавказе. А с той стороны Каспий и Актау. Почти голая ровная степь, садись куда хочешь. И вероятность сесть так, что люди выживут, хоть кто-то, выше.