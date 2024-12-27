Пока производится расследование, на ютубе (Телеканал Дождь) послушаем мнение, не диванных экспертов и нострадамусов, а настоящего доктора наук, советского и российского политолога Дмитрия Борисовича Орешкина, по поводу крушения авиалайнера.
maxsaf: Нет, пилот должен перестраховаться, и сказать что не порядок, а лучше даже sos, и получить разрешение на аварийную посадку хоть где, при любых условиях
Вам бы хоть раз попробовать отложить эмоции в сторону.
Пилоты трижды заходили на посадку на исправном самолете. Сесть не смогли. (Чисто предположение - на впр не увидели полосу). Как им могло прийти в голову пытаться сделать то же самое на неисправном самолете? Хорошо, они объявили мэй дэй. Дальше что? Им ведь не отказывают. Садитесь! Но они не могут безопасно посадить даже исправный самолет. Искать место посадки вне аэропорта? На Кавказе? Лететь в Махачкалу? Хорошо! Максимальная высота полета 3км, над уровнем моря, то есть ещё и маршрут нужно составить чтобы никуда не воткнуться. Ок! А если не долетаем, где садиться? Возвращаемся к вопросу где сесть вне аэропорта на неисправном самолете в условиях плохой видимости на Кавказе. А с той стороны Каспий и Актау. Почти голая ровная степь, садись куда хочешь. И вероятность сесть так, что люди выживут, хоть кто-то, выше.
Карачун: Вам бы хоть раз попробовать отложить эмоции в сторону.
У меня по этому поводу эмоций меньше, чем в среднем у нормального человека. И это плохо.
Цитата:
Карачун: А если не долетаем, где садиться?
Этот вопрос относится к полету над морем?
Цитата:
Карачун: А с той стороны Каспий и Актау. Почти голая ровная степь, садись куда хочешь.
Вам кажется, что пилот принял единственно правильное решение, пролетев в Актау. А местный номерной паникер уже несколько раз озвучит, что кляты россиянцы запретили у себя садиться, и отправили борт тонуть в Каспии. Объясните этому товарищу свою точку зрения, чтобы он варежку закрыл уже.
Президенту Алиеву тоже варежку закрывать будете? Он уже рассказал, что ждёт от России за эту авиакатастрофу! Поразительно,как поменялась ситуация за какие то несколько лет! Когда Турция сбила военный самолёт в Турции, Путин разговаривал с Эрдоганом с позиции силы! Теперь во время маленькой и почти победоносной войны с Украиной (со слов Кремля и придворных пропагандистов) уже Эрдоган посредством Алиева разговаривает с Путиным с позиции силы и не очень боится за турецкие помидоры!
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