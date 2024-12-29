Re: “Кто вы? Казахи. Мы расплакались“ - выживший в...

Отправлено: - 18:21

Жестко они, хотели все в Каспии сокрыть, но благодаря мастерству пилотов, правда дошла до нас, как в России убивают людей, не специально конечно, но пытаются сокрыть преступления своей армии.

Что скрывают как они делают в Украине свои преступления, об этом приходится только догадываться