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≡ “Кто вы? Казахи. Мы расплакались“ - выживший в авиакатастрофе кыргызстанец
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50827
“Кто вы? Казахи. Мы расплакались“ - выживший в авиакатастрофе кыргызстанец
Отправлено: 29.12.24 - 18:21
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Пострадавший рассказал, что после крушения пассажиры еще не знали, где именно упал самолет. Он перевернулся, поэтому пассажиры оказались лежащими вверх ногами. Спасатели вытащили пострадавших, освободив от ремней безопасности.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42739
Re: “Кто вы? Казахи. Мы расплакались“ - выживший в...
Отправлено: 29.12.24 - 18:21
#1
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Жестко они, хотели все в Каспии сокрыть, но благодаря мастерству пилотов, правда дошла до нас, как в России убивают людей, не специально конечно, но пытаются сокрыть преступления своей армии.
Что скрывают как они делают в Украине свои преступления, об этом приходится только догадываться
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25831
Re: “Кто вы? Казахи. Мы расплакались“ - выживший в...
Отправлено: 29.12.24 - 20:19
#2
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Цитата:
111:
но пытаются сокрыть преступления своей армии.

Твой любимчик Адамка медальку получит очередную, и ты узнаешь, за что она.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25831
“Кто вы? Казахи. Мы расплакались“ - выживший в авиакатастрофе кыргызстанец
Отправлено: 29.12.24 - 20:22
#3
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Цитата:
111:
Жестко они, хотели все в Каспии сокрыть

Какой скрытный пилот попался, раз решил все скрыть.
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