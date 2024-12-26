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≡ Информацию о здоровье и личной жизни бывших президентов...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50827
Информацию о здоровье и личной жизни бывших президентов...
Отправлено: 26.12.24 - 13:04
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Информацию о здоровье и личной жизни бывших президентов Казахстана и членов их семей предлагают отнести к государственным секретам и запретить к распространению. Вы поддерживаете такой запрет?
Результаты опроса

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1912
Re: Информацию о здоровье и личной жизни бывших президентов...
Отправлено: 26.12.24 - 13:04
#1
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Любопытно, каким образом сокрытие "информации о здоровье и личной жизни бывших президентов Казахстана и членов их семей" поможет скрывать их преступления?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25828
Re: Информацию о здоровье и личной жизни бывших президентов...
Отправлено: 29.12.24 - 12:40
#2
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Цитата:
Skeptic:
Любопытно, каким образом сокрытие "информации о здоровье и личной жизни бывших президентов Казахстана и членов их семей" поможет скрывать их преступления?

К примеру, чисто теоретически, будущий президент заведет несколько любовниц (частная жизнь) и одной подарит яхту, второй подарит завод, третьей подарит земли сто тыщ гектаров, и т.д. И если соответствующие доходы подтвердить не удастся - турма. :lol:
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1105
Re: Информацию о здоровье и личной жизни бывших президентов...
Отправлено: 29.12.24 - 15:48
#3
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Пока у руля - персона неприкосновенная. После - обычный гражданин и налого(надеюсь)плательщик. Чем лучше нас с вами? Ну, кроме того, что жизнь удалась))
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1912
Re: Информацию о здоровье и личной жизни бывших президентов...
Отправлено: 29.12.24 - 16:35
#4
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Цитата:
maxsaf:

Частная жизнь, это постель и прочее "нижнее бельё". Это не то, что скрывать нужно, хотя некоторые, наоборот, выворачивают свою жизнь наизнанку на публике... Это то, о чём нормальным людям читать/смотреть противно. Ибо - брезгуют.
А яхты, заводы и прочие пахотные земли - бизнес и предметы роскоши. Это то, что никакая налоговая не должна позволять скрывать ни под каким соусом. Всё должно декларироваться.
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