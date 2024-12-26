Отправлено: - 16:35

maxsaf:



Цитата:Частная жизнь, это постель и прочее "нижнее бельё". Это не то, что скрывать нужно, хотя некоторые, наоборот, выворачивают свою жизнь наизнанку на публике... Это то, о чём нормальным людям читать/смотреть противно. Ибо - брезгуют.А яхты, заводы и прочие пахотные земли - бизнес и предметы роскоши. Это то, что никакая налоговая не должна позволять скрывать ни под каким соусом. Всё должно декларироваться.