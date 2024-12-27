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≡ Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50826
Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 27.12.24 - 20:57
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Выжившие в авиакатастрофе возле Актау стюардесса Айдан Рагимли и бортпроводник Зульфугар Асадов рассказали СМИ, что происходило в салоне самолета перед тем, как произошло крушение.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6243
Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 29.12.24 - 13:13
#45
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Пока производится расследование, на ютубе (Телеканал Дождь) послушаем мнение, не диванных экспертов и нострадамусов, а настоящего доктора наук, советского и российского политолога Дмитрия Борисовича Орешкина, по поводу крушения авиалайнера.

Подробнее здесь:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42738
Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 29.12.24 - 13:31
#46
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Цитата:
Kairat stayer:

Цитата:
Борисовича Орешкина,


Создатель Орешкина
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1176
Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 29.12.24 - 13:51
#47
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Цитата:
maxsaf:
Нет, пилот должен перестраховаться, и сказать что не порядок, а лучше даже sos, и получить разрешение на аварийную посадку хоть где, при любых условиях

Вам бы хоть раз попробовать отложить эмоции в сторону.

Пилоты трижды заходили на посадку на исправном самолете. Сесть не смогли. (Чисто предположение - на впр не увидели полосу). Как им могло прийти в голову пытаться сделать то же самое на неисправном самолете? Хорошо, они объявили мэй дэй. Дальше что? Им ведь не отказывают. Садитесь! Но они не могут безопасно посадить даже исправный самолет. Искать место посадки вне аэропорта? На Кавказе? Лететь в Махачкалу? Хорошо! Максимальная высота полета 3км, над уровнем моря, то есть ещё и маршрут нужно составить чтобы никуда не воткнуться. Ок! А если не долетаем, где садиться? Возвращаемся к вопросу где сесть вне аэропорта на неисправном самолете в условиях плохой видимости на Кавказе. А с той стороны Каспий и Актау. Почти голая ровная степь, садись куда хочешь. И вероятность сесть так, что люди выживут, хоть кто-то, выше.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6516
Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 29.12.24 - 15:29
#48
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Цитата:
Kairat stayer:
штаны зря не протирал

Не надо, очень хорошо у него получается! :-(
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6516
Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 29.12.24 - 15:30
#49
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Цитата:
111:
Создатель Орешкина

Сына?
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