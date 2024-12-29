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≡ Костанайские спортсмены стали победителями юниорского чемпионата Азии по тяжелой атлетике
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50824
Костанайские спортсмены стали победителями юниорского чемпионата Азии по тяжелой атлетике
Отправлено: 29.12.24 - 13:44
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В столице Катара городе Дохе с 19 по 26 декабря проходил чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров, победители и призеры которого определялись, как в сумме двоеборья, так и в отдельных упражнениях.


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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
260
Re: Костанайские спортсмены стали победителями юниорского...
Отправлено: 29.12.24 - 13:44
#1
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Честь и слава нашим штангистам !!!
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