Re: Печальная история любви Шуги - Как связаны легенда и рассказ...

Отправлено: - 13:38

Из детских воспоминаний всплывают обрывки, что совхоз Красносельский строился на месте аула Караоба( мы, дети, называли Караба), который постепенно застроился новыми домами. А аул №8 стал отделением Красносельска и стал называться Жалшы - Бедняк. Так называл Майлин организованный им колхоз.Когда мне было 17 лет, жена Беимбета Майлина тётя Галя в Алма-ате показала в большом здании боковую дверь и сказала : Вот сюда его завели, и больше никогда я мужа не видела.