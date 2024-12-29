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≡ Печальная история любви Шуги - Как связаны легенда и рассказ Беимбета Майлина с топонимами Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50824
Печальная история любви Шуги - Как связаны легенда и рассказ Беимбета Майлина с топонимами Костанайской области
Отправлено: 29.12.24 - 13:38
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Рассказ «Памятник Шуге» занимает особое место в творчестве Беимбета Майлина. Он завоевал искреннее признание читателей, привлек особое внимание литературоведов и исследователей. Однако до сих пор нет конкретных ответов на вопросы о прототипах главных и второстепенных персонажей рассказа, их потомках, о месте расположения «Памятника Шуге».
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
260
Re: Печальная история любви Шуги - Как связаны легенда и рассказ...
Отправлено: 29.12.24 - 13:38
#1
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Из детских воспоминаний всплывают обрывки, что совхоз Красносельский строился на месте аула Караоба( мы, дети, называли Караба), который постепенно застроился новыми домами. А аул №8 стал отделением Красносельска и стал называться Жалшы - Бедняк. Так называл Майлин организованный им колхоз.Когда мне было 17 лет, жена Беимбета Майлина тётя Галя в Алма-ате показала в большом здании боковую дверь и сказала : Вот сюда его завели, и больше никогда я мужа не видела.
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