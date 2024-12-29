Отправлено: - 10:54

Карачун:

возможно программа обучалась преимущественно на английском языке.

Цитата:Это очень просто проверяется. Достаточно попросить сочинить стихотворение. Если в русскоязычном стихотворении полностью отсутствует рифма (а чаще всего так и есть), то достаточно перевести на английский, чтобы рифма полностью восстановилась. Ну или как вариант, во втором запросе указать, что второе стихотворение должно быть на английском языке. С высокой долей вероятности англоязычное стихотворение будет иметь вполне неплохую рифму.