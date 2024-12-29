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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 42 из 43«1...40414243»
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25824
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 01:54
#616
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Цитата:
Гога:
Автор Деревеньки , Виктор -Drakon

Соболезнования родным и близким. Я в деревеньку не заглядывал, и не знал.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42736
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 02:23
#617
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Соболезнования родным и близким. Я в дереве


Спасибо.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25824
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 07:14
#618
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Цитата:
111:
Спасибо.

Я имел ввиду кого угодно, но не тебя. Не знаю, каким боком ты к родным и близким себя относишь.

[Исправлено: maxsaf, 29.12.2024 - 08:15]
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1172
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 10:09
#619
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Цитата:
simkst:
Наблюдатель_Без_Эмоций

Так понимаю это варианты которые ИИ выдал. Стиль формирования псевдонимов напоминает англоязычный, возможно программа обучалась преимущественно на английском языке. Из адаптаций под русский в частности видимо только перевод, без соответствующей культурной стилистики. На мой взгляд это не правильно.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25824
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 10:54
#620
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Цитата:
Карачун:
возможно программа обучалась преимущественно на английском языке.

Это очень просто проверяется. Достаточно попросить сочинить стихотворение. Если в русскоязычном стихотворении полностью отсутствует рифма (а чаще всего так и есть), то достаточно перевести на английский, чтобы рифма полностью восстановилась. Ну или как вариант, во втором запросе указать, что второе стихотворение должно быть на английском языке. С высокой долей вероятности англоязычное стихотворение будет иметь вполне неплохую рифму.
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simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
280
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 11:06
#621
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На Один Промт
Утро красит нежным светом Стены древнего Кремля,

3 ИИ выдали

ЖИПИТИ

Жемини

Копилот

[Исправлено: simkst, 29.12.2024 - 12:07]

[Исправлено: simkst, 29.12.2024 - 12:14]

[Исправлено: simkst, 29.12.2024 - 12:16]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25824
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 11:11
#622
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Цитата:
simkst:
На Один Промт Утро красит нежным светом Стены древнего Кремля,

Просьба: подписывайте где какой ИИ, правда, интересно...
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simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
280
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 11:13
#623
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Цитата:
Карачун:
программа обучалась преимущественно на английском языке.


Вау

Переведу этот пром на англ яз и посмотрим на результат
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25824
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 11:24
#624
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Цитата:
simkst:

Спасибо за подписи. По мне все три норм справились.
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simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
280
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 11:36
#625
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Цитата:
Карачун:
Цитата: simkst: Наблюдатель_Без_Эмоций


ЖПТ


Жемини отказался,Я ещё учусь генерировать некоторые виды изображений, поэтому иногда результат может не совсем соответствовать запросу.

Копилот
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25824
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 11:50
#626
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Цитата:
simkst:
Жемини отказался

В Телеграме есть сберовский Гига-чат бесплатно, можете добавить четвертым в коллекцию.

@gigachat_bot

[Исправлено: maxsaf, 29.12.2024 - 12:59]
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simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
280
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 11:59
#627
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🙌😊🙏💖✨


🙌🙏💫❤️👏😊



[Исправлено: simkst, 29.12.2024 - 13:01]

[Исправлено: simkst, 29.12.2024 - 13:12]
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simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
280
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 12:13
#628
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Цитата:
maxsaf:
есть сберовский Гига-чат бесплатно



КАкой красавчик =
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simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
280
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 12:18
#629
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Цитата:
Карачун:
Цитата: simkst: Наблюдатель_Без_Эмоций


Сбер

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25824
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 12:20
#630
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Цитата:
simkst:
КАкой красавчик

Закос под фотореалистичность, неплохо, согласен ;-)
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Страница 42 из 43«1...40414243»
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