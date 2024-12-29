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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 01:54
Цитата:
Соболезнования родным и близким. Я в деревеньку не заглядывал, и не знал.
Гога:
Автор Деревеньки , Виктор -Drakon
Автор Деревеньки , Виктор -Drakon
Соболезнования родным и близким. Я в деревеньку не заглядывал, и не знал.
1
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 42736
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 02:23
Цитата:
Цитата:
Спасибо.
maxsaf:
Цитата:
Соболезнования родным и близким. Я в дереве
Спасибо.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 07:14
Цитата:
Я имел ввиду кого угодно, но не тебя. Не знаю, каким боком ты к родным и близким себя относишь.
[Исправлено: maxsaf, 29.12.2024 - 08:15]
111:
Спасибо.
Спасибо.
Я имел ввиду кого угодно, но не тебя. Не знаю, каким боком ты к родным и близким себя относишь.
[Исправлено: maxsaf, 29.12.2024 - 08:15]
К
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 1172
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 10:09
Цитата:
Так понимаю это варианты которые ИИ выдал. Стиль формирования псевдонимов напоминает англоязычный, возможно программа обучалась преимущественно на английском языке. Из адаптаций под русский в частности видимо только перевод, без соответствующей культурной стилистики. На мой взгляд это не правильно.
simkst:
Наблюдатель_Без_Эмоций
Наблюдатель_Без_Эмоций
Так понимаю это варианты которые ИИ выдал. Стиль формирования псевдонимов напоминает англоязычный, возможно программа обучалась преимущественно на английском языке. Из адаптаций под русский в частности видимо только перевод, без соответствующей культурной стилистики. На мой взгляд это не правильно.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 10:54
Цитата:
Это очень просто проверяется. Достаточно попросить сочинить стихотворение. Если в русскоязычном стихотворении полностью отсутствует рифма (а чаще всего так и есть), то достаточно перевести на английский, чтобы рифма полностью восстановилась. Ну или как вариант, во втором запросе указать, что второе стихотворение должно быть на английском языке. С высокой долей вероятности англоязычное стихотворение будет иметь вполне неплохую рифму.
Карачун:
возможно программа обучалась преимущественно на английском языке.
возможно программа обучалась преимущественно на английском языке.
Это очень просто проверяется. Достаточно попросить сочинить стихотворение. Если в русскоязычном стихотворении полностью отсутствует рифма (а чаще всего так и есть), то достаточно перевести на английский, чтобы рифма полностью восстановилась. Ну или как вариант, во втором запросе указать, что второе стихотворение должно быть на английском языке. С высокой долей вероятности англоязычное стихотворение будет иметь вполне неплохую рифму.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 11:06
На Один Промт
Утро красит нежным светом Стены древнего Кремля,
3 ИИ выдали
ЖИПИТИ Жемини Копилот
[Исправлено: simkst, 29.12.2024 - 12:07]
[Исправлено: simkst, 29.12.2024 - 12:14]
[Исправлено: simkst, 29.12.2024 - 12:16]
Утро красит нежным светом Стены древнего Кремля,
3 ИИ выдали
[Исправлено: simkst, 29.12.2024 - 12:07]
[Исправлено: simkst, 29.12.2024 - 12:14]
[Исправлено: simkst, 29.12.2024 - 12:16]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 11:11
Цитата:
Просьба: подписывайте где какой ИИ, правда, интересно...
simkst:
На Один Промт Утро красит нежным светом Стены древнего Кремля,
На Один Промт Утро красит нежным светом Стены древнего Кремля,
Просьба: подписывайте где какой ИИ, правда, интересно...
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 11:13
Цитата:
Вау
Переведу этот пром на англ яз и посмотрим на результат
Карачун:
программа обучалась преимущественно на английском языке.
программа обучалась преимущественно на английском языке.
Вау
Переведу этот пром на англ яз и посмотрим на результат
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 11:24
Цитата:
Спасибо за подписи. По мне все три норм справились.
simkst:
Спасибо за подписи. По мне все три норм справились.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 11:36
Цитата:
ЖПТ
Жемини отказался,Я ещё учусь генерировать некоторые виды изображений, поэтому иногда результат может не совсем соответствовать запросу.
Копилот
Карачун:
Цитата: simkst: Наблюдатель_Без_Эмоций
Цитата: simkst: Наблюдатель_Без_Эмоций
ЖПТ
Жемини отказался,Я ещё учусь генерировать некоторые виды изображений, поэтому иногда результат может не совсем соответствовать запросу.
Копилот
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 11:50
Цитата:
В Телеграме есть сберовский Гига-чат бесплатно, можете добавить четвертым в коллекцию.
@gigachat_bot
[Исправлено: maxsaf, 29.12.2024 - 12:59]
simkst:
Жемини отказался
Жемини отказался
В Телеграме есть сберовский Гига-чат бесплатно, можете добавить четвертым в коллекцию.
@gigachat_bot
[Исправлено: maxsaf, 29.12.2024 - 12:59]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 11:59
🙌😊🙏💖✨
🙌🙏💫❤️👏😊
[Исправлено: simkst, 29.12.2024 - 13:01]
[Исправлено: simkst, 29.12.2024 - 13:12]
🙌🙏💫❤️👏😊
[Исправлено: simkst, 29.12.2024 - 13:01]
[Исправлено: simkst, 29.12.2024 - 13:12]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 12:13
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 12:18
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 12:20
Цитата:
Закос под фотореалистичность, неплохо, согласен
simkst:
КАкой красавчик
КАкой красавчик
Закос под фотореалистичность, неплохо, согласен
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