Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Не превращайте Историю в бикфордов шнур

Отправлено: - 09:29

всегда читаю статьи Ю.Бондаренко с удовольствием. Многие могут не понимать суть его изложений, очень много там филосовских и научных мыслей. Тут мне больше повезло, т.к. еще студентом я слушал его лекции и семинары. И сейчас, чита его статьи мысленно возвращаюсь в далекие 80-е, в нашу беззаботную юность, где все было спокойно, мирно и надежно. Желаю Ю.Бондаренко в Новом Году здоровья, щедрости на новые истории и статьи. А всем форумчанами и почитателям "НГ" мира и добра. Это намного лучше чем распри и раздраи. С наступающим Новым Годом, земляки!!!