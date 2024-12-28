Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Во сколько нам обходится наше...

Отправлено: - 11:01

надо не повышать зарплаты, а держать цены на уровне, в идеале периодически снижать их. Тогда инфляции точно не будет. А для этого у наших руководителей кишка тонка. Но пока капитализм на улице, во власти, в правящих кабинетах эта картина будет нас сопровождать всегда.