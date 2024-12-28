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≡ Тулеухан ИСКАКОВ: Во сколько нам обходится наше правительство?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50822
Тулеухан ИСКАКОВ: Во сколько нам обходится наше правительство?
Отправлено: 28.12.24 - 11:01
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Прочитал, что в городе Сатпаев шахтеры «Казахамыс» начали забастовку с требованием повышения заработной платы на 100%... из-за инфляции в стране. Нам не зарплаты нужно повышать, а сокращать необоснованные расходы правительства!
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
657
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Во сколько нам обходится наше...
Отправлено: 28.12.24 - 11:01
#1
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надо не повышать зарплаты, а держать цены на уровне, в идеале периодически снижать их. Тогда инфляции точно не будет. А для этого у наших руководителей кишка тонка. Но пока капитализм на улице, во власти, в правящих кабинетах эта картина будет нас сопровождать всегда.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15858
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Во сколько нам обходится наше...
Отправлено: 28.12.24 - 11:14
#2
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Да какая от шахтеров инфляция?)
3 шахты остались из 100 и 40 шахтеров.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7313
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Во сколько нам обходится наше...
Отправлено: 28.12.24 - 16:51
#3
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ПО законам Паркинсона (экономист,писатель) любой начальник при хорошем вживаемости в роль непременно захочет себе секретаря, несколько замов,водителя и самое главное хороший кабинет. И так по всей стране и по всей вертикали,при этом окружает себя преданными только ему персонами( родственниками). При таком раскладе эффективного руководства не стоит ждать. Именно такой расклад по всей стране.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1334
Re: Тулеухан ИСКАКОВ: Во сколько нам обходится наше...
Отправлено: 29.12.24 - 09:29
#4
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Давненько фантастики не читал, а тут пришлось. Не понравилось.
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