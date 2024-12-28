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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1164
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 13:04
Цитата:
Это просто вас сразу к неопытному врачу направили. У меня так было, приезжаем в травмпункт, дежурный травматолог - "...все в порядке просто ушиб";
После, по случаю, значительно более опытный врач глянул тот же снимок "...перелом"
saba:
Ура, значит психически я здоров! Спасибо!
Ура, значит психически я здоров! Спасибо!
Это просто вас сразу к неопытному врачу направили. У меня так было, приезжаем в травмпункт, дежурный травматолог - "...все в порядке просто ушиб";
После, по случаю, значительно более опытный врач глянул тот же снимок "...перелом"
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1164
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 13:21
Цитата:
Посмотрел сегодня пару роликов репортажей из Северной Кореи, и нашел один жирный плюс в этой стране. В ней всего один толстяк, прочие же стройные как кипарисы.
Kairat stayer:
Посмотрел сегодня пару роликов репортажей из Северной Кореи, и нашел один жирный плюс в этой стране. В ней всего один толстяк, прочие же стройные как кипарисы.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 13:33
Цитата:
Возможно этим толстяком является Ким Чен Ын .
Карачун:
Посмотрел сегодня пару роликов репортажей из Северной Кореи, и нашел один жирный плюс в этой стране. В ней всего один толстяк, прочие же стройные как кипарисы.
Посмотрел сегодня пару роликов репортажей из Северной Кореи, и нашел один жирный плюс в этой стране. В ней всего один толстяк, прочие же стройные как кипарисы.
Возможно этим толстяком является Ким Чен Ын .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 13:37
Говорят северокорейцы прибывшие на СВО обитают в норах вырытых в окопах, блиндажи не используют для укрытия, возможно фейк.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 18:09
Цитата:
Основываясь на манере общения, стилевых особенностях и общей тематике постов, можно предложить следующие оригинальные и запоминающиеся логины:
Здравомыслящий_Сарказматик
Спокойный_Аналитик
Ироничный_Мозговик
Рационал_77
Форумный_Созерцатель
ЦифроМыслящий
Саркастический_Миротворец
Дзен_Реалист
МозгоШтормер
Наблюдатель_Без_Эмоций
Эти варианты подчёркивают вдумчивость, иронию и дистанцированность автора от "бурной полемики".
Что то Ваше есть ?
напишите что зашло
я завтра сброшу аваторку от ЖПТ на на выбранный логин
[Исправлено: simkst, 28.12.2024 - 19:19]
[Исправлено: simkst, 28.12.2024 - 19:55]
Карачун:
И если развить навык "правильно задавать вопросы" эти ИИ возможно хорошие инструменты, просто я оказался не впечатлен.
И если развить навык "правильно задавать вопросы" эти ИИ возможно хорошие инструменты, просто я оказался не впечатлен.
Основываясь на манере общения, стилевых особенностях и общей тематике постов, можно предложить следующие оригинальные и запоминающиеся логины:
Здравомыслящий_Сарказматик
Спокойный_Аналитик
Ироничный_Мозговик
Рационал_77
Форумный_Созерцатель
ЦифроМыслящий
Саркастический_Миротворец
Дзен_Реалист
МозгоШтормер
Наблюдатель_Без_Эмоций
Эти варианты подчёркивают вдумчивость, иронию и дистанцированность автора от "бурной полемики".
Что то Ваше есть ?
напишите что зашло
я завтра сброшу аваторку от ЖПТ на на выбранный логин
[Исправлено: simkst, 28.12.2024 - 19:19]
[Исправлено: simkst, 28.12.2024 - 19:55]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 20:48
Со слов Яна Матвеева северокорейцы замечены в курской области и участвуют в боевых действиях, что якобы подтверждают специальные службы Южной Кореи.
Подробнее здесь:
Подробнее здесь:
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 21:26
Цитата:
Если кому интересно, фильм такой есть DEVS про расчеты будущего и прошлого на квантовом компьютере, гляньте.
[Исправлено: maxsaf, 28.12.2024 - 22:26]
Kairat stayer:
Макс, вы же ближе чем мы к данному вопросу, что думаете, уделите своё драгоценное время и разъясните пожалуйста, прошу великодушно? По тем же прогнозам по знакам гороскопа, на мой взгляд - ИИ не может всё рассчитать и всем гражданам дать точные прогнозы в реальной жизни, которые в перспективе должны сбыться.
Макс, вы же ближе чем мы к данному вопросу, что думаете, уделите своё драгоценное время и разъясните пожалуйста, прошу великодушно? По тем же прогнозам по знакам гороскопа, на мой взгляд - ИИ не может всё рассчитать и всем гражданам дать точные прогнозы в реальной жизни, которые в перспективе должны сбыться.
Если кому интересно, фильм такой есть DEVS про расчеты будущего и прошлого на квантовом компьютере, гляньте.
[Исправлено: maxsaf, 28.12.2024 - 22:26]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 21:27
Цитата:
Изыди
111:
Вот такие вот дела..
Вот такие вот дела..
Изыди
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 21:29
Цитата:
А смысл? Присутствие северокорейцев никто не отрицает. От чего помер захваченный в плен - не сообщается. Кому сколько премии за него выдали - тоже не сообщается. Фоток нет, документов нет. Одна очень солидная бабка сказала.
Карачун:
Мериться будем? Авторитетом, так сказать.
Мериться будем? Авторитетом, так сказать.
А смысл? Присутствие северокорейцев никто не отрицает. От чего помер захваченный в плен - не сообщается. Кому сколько премии за него выдали - тоже не сообщается. Фоток нет, документов нет. Одна очень солидная бабка сказала.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42735
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 22:24
Цитата:
Цитата:
У нас только вчера коллега умер, по форуму, а этот жалеет только корейца, который прилетел из заморских стран убивать чужих детей, которого кокнули его сородичи.
Вообще в людях ничего не осталось..
Какая то паническая злоба..
maxsaf:
Цитата:
От чего помер захваченный в плен - не сообщается. Кому сколько пр
У нас только вчера коллега умер, по форуму, а этот жалеет только корейца, который прилетел из заморских стран убивать чужих детей, которого кокнули его сородичи.
Вообще в людях ничего не осталось..
Какая то паническая злоба..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6510
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 22:27
Путин позвонил Алиеву , ничего не сказал про то, сбили или нет, но извинился. Может на всякий случай?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42735
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 22:38
Цитата:
Цитата:
Он выразил глубокое сожаление, почему самолет не утонул в Каспии, и извинился только за это
saba:
Цитата:
ничего не сказал про то, сбили или нет, но извинился. М
Он выразил глубокое сожаление, почему самолет не утонул в Каспии, и извинился только за это
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 22:57
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 23:22
Цитата:
Кто?
111:
У нас только вчера коллега умер, по форуму
У нас только вчера коллега умер, по форуму
Кто?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11489
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 29.12.24 - 00:13
Цитата:
---Автор Деревеньки , Виктор -Drakon
maxsaf:
Кто?
Кто?
---Автор Деревеньки , Виктор -Drakon
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