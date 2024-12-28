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Прощание с Салимой Джутаевой состоится 29 декабря
Прощание с Салимой Джутаевой состоится 29 декабря
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50821
Прощание с Салимой Джутаевой состоится 29 декабря
Отправлено: 28.12.24 - 10:36
Оно начнётся в 10:00 в Областной мечети им. Аймагамбет кажи Спанулы по адресу г.Костанай, ул.Маяковского, 104 а. Напомним, уроженка Костанайской области погибла в самолёте, упавшем в Актау в возрасте 29 лет. В профиле девушки в Instagram написано "Костанай - Грозный. Стоматолог путешественник".
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17351
Re: Прощание с Салимой Джутаевой состоится 29 декабря
Отправлено: 28.12.24 - 10:36
Ничего не имею против этой девушки но больно странная ситуация всеровно
Девушка в Караганде жила
Наш акимат носится с ее именем устраивая организованные поминки,зачем?
При этом про трёх девушек учителей погибших на ауликольской трассе ни слова
Их как-то тоже жалко и они такие же наши местные были
Вчера на лисаковской трассе разом три человека погибло.
Ну чем гибель этой девушки сугубо трагичнее гибели остальных?
Девушка в Караганде жила
Наш акимат носится с ее именем устраивая организованные поминки,зачем?
При этом про трёх девушек учителей погибших на ауликольской трассе ни слова
Их как-то тоже жалко и они такие же наши местные были
Вчера на лисаковской трассе разом три человека погибло.
Ну чем гибель этой девушки сугубо трагичнее гибели остальных?
Re: Прощание с Салимой Джутаевой состоится 29 декабря
Отправлено: 28.12.24 - 12:22
Вот тут Абайка абсолютно прав.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6510
Прощание с Салимой Джутаевой состоится 29 декабря
Отправлено: 28.12.24 - 12:39
Наверное тут дело в огласке, тут международный резонанс, а там обыденное к сожалению ДТП. Когда в Союзе сравнивали потери в Афганистане и потери в ДТП разница была в разы в сторону ДТП.
Прощание с Салимой Джутаевой состоится 29 декабря
Отправлено: 28.12.24 - 14:56
Цитата:
Просто для чиновников погибшие в ДТП (1700 человек за 9 месяцев года) - просто статистика.
А авиакатастрофа - повод заявить о своём человеколюбии.
saba:
Просто для чиновников погибшие в ДТП (1700 человек за 9 месяцев года) - просто статистика.
А авиакатастрофа - повод заявить о своём человеколюбии.
Re: Прощание с Салимой Джутаевой состоится 29 декабря
Отправлено: 28.12.24 - 17:46
Цитата:
......Абайка красавчик без всякого сарказма прям цель......
abaika95:
Девушка в Караганде жила Наш акимат носится с ее именем устраивая организованные поминки,зачем? При этом про трёх девушек учителей погибших на ауликольской трассе ни слова Их как-то тоже жалко и они такие же наши местные были Вчера на лисаковской трассе разом три человека погибло. Ну чем гибель этой девушки сугубо трагичнее гибели остальных?
Девушка в Караганде жила Наш акимат носится с ее именем устраивая организованные поминки,зачем? При этом про трёх девушек учителей погибших на ауликольской трассе ни слова Их как-то тоже жалко и они такие же наши местные были Вчера на лисаковской трассе разом три человека погибло. Ну чем гибель этой девушки сугубо трагичнее гибели остальных?
......Абайка красавчик без всякого сарказма прям цель......
Re: Прощание с Салимой Джутаевой состоится 29 декабря
Отправлено: 28.12.24 - 17:53
. Об этом сообщила и. о. руководителя управления общественного развития Дина Карымсакова.
.....Тимур вот вы выпустили статью от лица государства...а можно узнать кто автор статьи и кто заказчик такавой? Эта погибшая была такая важная персона что приглашают на прощание всю область?
.....Тимур вот вы выпустили статью от лица государства...а можно узнать кто автор статьи и кто заказчик такавой? Эта погибшая была такая важная персона что приглашают на прощание всю область?
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.02.23
- Сообщений:
- 59
Re: Прощание с Салимой Джутаевой состоится 29 декабря
Отправлено: 28.12.24 - 18:21
Абайка, это то случай, когда ты прав на все 100.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2178
Re: Прощание с Салимой Джутаевой состоится 29 декабря
Отправлено: 28.12.24 - 18:48
Цитата:
Ты чем болеешь? Родители девушки живут в Костанае по этому её тут и хоронят. Читай прессу , президент Казахстана дал команду всестороннее помочь с похоронами погибших в авиакатастрофе. Россия всё расходы компенсирует Казахстану.
abaika95- похоже ты тут засланный казачёк
abaika95:
Девушка в Караганде жила Наш акимат носится с ее именем устраивая организованные поминки,зачем?
Девушка в Караганде жила Наш акимат носится с ее именем устраивая организованные поминки,зачем?
Ты чем болеешь? Родители девушки живут в Костанае по этому её тут и хоронят. Читай прессу , президент Казахстана дал команду всестороннее помочь с похоронами погибших в авиакатастрофе. Россия всё расходы компенсирует Казахстану.
abaika95- похоже ты тут засланный казачёк
Re: Прощание с Салимой Джутаевой состоится 29 декабря
Отправлено: 28.12.24 - 22:14
Цитата:
......по чём боярышник нынче?сегодня ещё не новый
ПолиграфЪ Боярышников:
abaika95- похоже ты тут засланный казачёк
abaika95- похоже ты тут засланный казачёк
......по чём боярышник нынче?сегодня ещё не новый
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42735
Прощание с Салимой Джутаевой состоится 29 декабря
Отправлено: 28.12.24 - 22:31
Цитата:
Цитата:
Вот 25го, ровно в тот день подбития самолета , наши благочестивые мусульмане вышли с танцами и плясками во двор, потому что Акимат сказал танцевать и на других мусульман не обращать внимание, надо было показывать северокорейскую радость, у нас роликов очень много, и рилсов в инстаграме, с возгласами Аллаху Акбар, как наши Муслимы радуются, так фальшиво и все ради очередной грамоты,
Кстати елка же у мусульман грех?
Тут ровно то же самое, им сказали прийти, завтра придут туда и будут молиться
abaika95:
Цитата:
Ничего не имею против этой девушки но больно странная ситуация всеровно
Вот 25го, ровно в тот день подбития самолета , наши благочестивые мусульмане вышли с танцами и плясками во двор, потому что Акимат сказал танцевать и на других мусульман не обращать внимание, надо было показывать северокорейскую радость, у нас роликов очень много, и рилсов в инстаграме, с возгласами Аллаху Акбар, как наши Муслимы радуются, так фальшиво и все ради очередной грамоты,
Кстати елка же у мусульман грех?
Тут ровно то же самое, им сказали прийти, завтра придут туда и будут молиться
Прощание с Салимой Джутаевой состоится 29 декабря
Отправлено: 28.12.24 - 23:28
Цитата:
Совершенно верно
saba:
Наверное тут дело в огласке, тут международный резонанс
Наверное тут дело в огласке, тут международный резонанс
Совершенно верно
Прощание с Салимой Джутаевой состоится 29 декабря
Отправлено: 28.12.24 - 23:31
Цитата:
Каждый день люди где-то умирают тысячами, даже в те дни, когда ты лично плясал на таких же танцульках. Тебе не стрёмно было плясать?
111:
наши благочестивые мусульмане вышли с танцами и плясками во двор, потому что Акимат сказал танцевать и на других мусульман не обращать внимание, надо было показывать северокорейскую радость
наши благочестивые мусульмане вышли с танцами и плясками во двор, потому что Акимат сказал танцевать и на других мусульман не обращать внимание, надо было показывать северокорейскую радость
Каждый день люди где-то умирают тысячами, даже в те дни, когда ты лично плясал на таких же танцульках. Тебе не стрёмно было плясать?
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