Отправлено: - 22:31

abaika95:



Ничего не имею против этой девушки но больно странная ситуация всеровно

Цитата:Цитата:Вот 25го, ровно в тот день подбития самолета , наши благочестивые мусульмане вышли с танцами и плясками во двор, потому что Акимат сказал танцевать и на других мусульман не обращать внимание, надо было показывать северокорейскую радость, у нас роликов очень много, и рилсов в инстаграме, с возгласами Аллаху Акбар, как наши Муслимы радуются, так фальшиво и все ради очередной грамоты,Кстати елка же у мусульман грех?Тут ровно то же самое, им сказали прийти, завтра придут туда и будут молиться