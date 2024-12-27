Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50821
Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 27.12.24 - 20:57
Выжившие в авиакатастрофе возле Актау стюардесса Айдан Рагимли и бортпроводник Зульфугар Асадов рассказали СМИ, что происходило в салоне самолета перед тем, как произошло крушение.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15857
Re: Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 28.12.24 - 10:29
Ох как им повезло. Наверно очень трудно на душе осознавать что ты выжил а половина пассажиров погибла. А пилоты походу первые увидели смерть своими глазами.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17351
Re: Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 28.12.24 - 10:42
Цитата:
А кто слова пилота начал а СМИ распихмаать когда в то же время уже появились кадры обшивки самолёта?
Российские СМИ
Цитата:
Это версия
Как версия с ракетой
Чтож российские СМИ в баллон поверили а в ракету нет?Цитата:
У России до 22 года все шло жидко но хотябы шло
Сейчас прям потоком последние три года валятся на нее беды
Не надо было начинать войну
Россия не сверхдержава чтобы вывезти такие проблемы
Люди тоже скоро устанут от такого
maxsaf:
А кто конкретно придумал птиц и газовый баллон? Про птиц впервые стало известно со слов пилота, из переговоров с диспетчером
А кто конкретно придумал птиц и газовый баллон? Про птиц впервые стало известно со слов пилота, из переговоров с диспетчером
А кто слова пилота начал а СМИ распихмаать когда в то же время уже появились кадры обшивки самолёта?
Российские СМИ
Цитата:
maxsaf:
А про взрыв баллона - ваши жигиттер отрапортовали.
А про взрыв баллона - ваши жигиттер отрапортовали.
Это версия
Как версия с ракетой
Чтож российские СМИ в баллон поверили а в ракету нет?Цитата:
ОГПУ:
Похоже все идёт к концу, налицо явный паралич у соседей
Похоже все идёт к концу, налицо явный паралич у соседей
У России до 22 года все шло жидко но хотябы шло
Сейчас прям потоком последние три года валятся на нее беды
Не надо было начинать войну
Россия не сверхдержава чтобы вывезти такие проблемы
Люди тоже скоро устанут от такого
Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 28.12.24 - 10:57
Цитата:
Зато у тебя никаких версий. У тебя уже окончательный вывод. Тебе же лично все отчитались ещё до начала расследования, и ты теперь тут пальцы гнешь.
abaika95:
Это версия Как версия с ракетой Чтож российские СМИ в баллон поверили а в ракету нет?
Это версия Как версия с ракетой Чтож российские СМИ в баллон поверили а в ракету нет?
Зато у тебя никаких версий. У тебя уже окончательный вывод. Тебе же лично все отчитались ещё до начала расследования, и ты теперь тут пальцы гнешь.
Re: Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 28.12.24 - 11:33
Цитата:
Слова целого прокурора области Вам вместо распечаток
maxsaf:
А где распечатка разговоров с Ростовской вышки?
А где распечатка разговоров с Ростовской вышки?
Слова целого прокурора области Вам вместо распечаток
Re: Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 28.12.24 - 11:37
Цитата:
А если у него конвульсии начнутся? Тоже никому хорошего это не предвещает! Очень проблемный тип!
Мишаня:
дедуле, любящему
дедуле, любящему
А если у него конвульсии начнутся? Тоже никому хорошего это не предвещает! Очень проблемный тип!
Re: Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 28.12.24 - 11:39
Цитата:
Я вообще не представляю каково это, 50 минут лететь и знать ,что ты уже практически покойник! Кошмар какой то!
Vit:
очень трудно на
очень трудно на
Я вообще не представляю каково это, 50 минут лететь и знать ,что ты уже практически покойник! Кошмар какой то!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7313
Re: Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 28.12.24 - 17:13
Не надо было начинать войну
Россия не сверхдержава чтобы вывезти такие проблемы
Не надо истерить, все будет хорошо,мир уже раскололся на несколько центров влияния,одна из них ненавистная вам раша, и это очень хорошо
Россия не сверхдержава чтобы вывезти такие проблемы
Не надо истерить, все будет хорошо,мир уже раскололся на несколько центров влияния,одна из них ненавистная вам раша, и это очень хорошо
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4595
Re: Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 28.12.24 - 17:41
М.Захарова принесла извинения, но от этого не легче.
Извинения прозвучали почти как "Мы тут, может быть, вообще ни при чём...".
Извинения прозвучали почти как "Мы тут, может быть, вообще ни при чём...".
Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 28.12.24 - 21:39
Цитата:
Ну так расследование ещё не завершено. Успеют извиниться как положено, и ни раз, если подтвердится. Возможно производители после расшифровки сообщат, что лайнер оказался неуправляемым только после того как вся гидравлика вытекла после 50 минут поиска запасного аэродрома, и что надо было сажать на автомате в ближайшей Махачкале или Грозном. Современные самолёты должны уметь сесть в тумане. ВПП очень ярко подсвечена. Так что возможно часть вины возложат на пилота, ну и часть на запустивших дроны, из-за которых сработало ПВО.
bgb:
М.Захарова принесла извинения, но от этого не легче. Извинения прозвучали почти как "Мы тут, может быть, вообще ни при чём...".
М.Захарова принесла извинения, но от этого не легче. Извинения прозвучали почти как "Мы тут, может быть, вообще ни при чём...".
Ну так расследование ещё не завершено. Успеют извиниться как положено, и ни раз, если подтвердится. Возможно производители после расшифровки сообщат, что лайнер оказался неуправляемым только после того как вся гидравлика вытекла после 50 минут поиска запасного аэродрома, и что надо было сажать на автомате в ближайшей Махачкале или Грозном. Современные самолёты должны уметь сесть в тумане. ВПП очень ярко подсвечена. Так что возможно часть вины возложат на пилота, ну и часть на запустивших дроны, из-за которых сработало ПВО.
Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 28.12.24 - 22:29
Цитата:
Кому?
сайлау курманов:
и это очень хорошо
и это очень хорошо
Кому?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 96, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 95
|Зарегистрированные пользователи: maxsaf
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать