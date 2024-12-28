Отправлено: - 18:09

Карачун:

И если развить навык "правильно задавать вопросы" эти ИИ возможно хорошие инструменты, просто я оказался не впечатлен.

[Исправлено: simkst, 28.12.2024 - 19:19]

[Исправлено: simkst, 28.12.2024 - 19:55]

Цитата:Основываясь на манере общения, стилевых особенностях и общей тематике постов, можно предложить следующие оригинальные и запоминающиеся логины:Здравомыслящий_СарказматикСпокойный_АналитикИроничный_МозговикРационал_77Форумный_СозерцательЦифроМыслящийСаркастический_МиротворецДзен_РеалистМозгоШтормерНаблюдатель_Без_ЭмоцийЭти варианты подчёркивают вдумчивость, иронию и дистанцированность автора от "бурной полемики".Что то Ваше есть ?напишите что зашлоя завтра сброшу аваторку от ЖПТ на на выбранный логин