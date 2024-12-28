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≡ Прощание с Салимой Джутаевой состоится 29 декабря
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50821
Прощание с Салимой Джутаевой состоится 29 декабря
Отправлено: 28.12.24 - 10:36
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Оно начнётся в 10:00 в Областной мечети им. Аймагамбет кажи Спанулы по адресу г.Костанай, ул.Маяковского, 104 а. Напомним, уроженка Костанайской области погибла в самолёте, упавшем в Актау в возрасте 29 лет. В профиле девушки в Instagram написано "Костанай - Грозный. Стоматолог путешественник".
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17351
Re: Прощание с Салимой Джутаевой состоится 29 декабря
Отправлено: 28.12.24 - 10:36
#1
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Ничего не имею против этой девушки но больно странная ситуация всеровно

Девушка в Караганде жила
Наш акимат носится с ее именем устраивая организованные поминки,зачем?
При этом про трёх девушек учителей погибших на ауликольской трассе ни слова
Их как-то тоже жалко и они такие же наши местные были
Вчера на лисаковской трассе разом три человека погибло.
Ну чем гибель этой девушки сугубо трагичнее гибели остальных?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1910
Re: Прощание с Салимой Джутаевой состоится 29 декабря
Отправлено: 28.12.24 - 12:22
#2
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Вот тут Абайка абсолютно прав.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6510
Прощание с Салимой Джутаевой состоится 29 декабря
Отправлено: 28.12.24 - 12:39
#3
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Наверное тут дело в огласке, тут международный резонанс, а там обыденное к сожалению ДТП. Когда в Союзе сравнивали потери в Афганистане и потери в ДТП разница была в разы в сторону ДТП.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1910
Прощание с Салимой Джутаевой состоится 29 декабря
Отправлено: 28.12.24 - 14:56
#4
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Цитата:
saba:

Просто для чиновников погибшие в ДТП (1700 человек за 9 месяцев года) - просто статистика.
А авиакатастрофа - повод заявить о своём человеколюбии.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1784
Re: Прощание с Салимой Джутаевой состоится 29 декабря
Отправлено: 28.12.24 - 17:46
#5
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Цитата:
abaika95:
Девушка в Караганде жила Наш акимат носится с ее именем устраивая организованные поминки,зачем? При этом про трёх девушек учителей погибших на ауликольской трассе ни слова Их как-то тоже жалко и они такие же наши местные были Вчера на лисаковской трассе разом три человека погибло. Ну чем гибель этой девушки сугубо трагичнее гибели остальных?

......Абайка красавчик без всякого сарказма прям цель......
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1784
Re: Прощание с Салимой Джутаевой состоится 29 декабря
Отправлено: 28.12.24 - 17:53
#6
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. Об этом сообщила и. о. руководителя управления общественного развития Дина Карымсакова.
.....Тимур вот вы выпустили статью от лица государства...а можно узнать кто автор статьи и кто заказчик такавой? Эта погибшая была такая важная персона что приглашают на прощание всю область?
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Я
§ Я не робот
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.02.23
Сообщений:
59
Re: Прощание с Салимой Джутаевой состоится 29 декабря
Отправлено: 28.12.24 - 18:21
#7
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Абайка, это то случай, когда ты прав на все 100.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2178
Re: Прощание с Салимой Джутаевой состоится 29 декабря
Отправлено: 28.12.24 - 18:48
#8
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Цитата:
abaika95:
Девушка в Караганде жила Наш акимат носится с ее именем устраивая организованные поминки,зачем?

Ты чем болеешь? Родители девушки живут в Костанае по этому её тут и хоронят. Читай прессу , президент Казахстана дал команду всестороннее помочь с похоронами погибших в авиакатастрофе. Россия всё расходы компенсирует Казахстану.
abaika95- похоже ты тут засланный казачёк
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1784
Re: Прощание с Салимой Джутаевой состоится 29 декабря
Отправлено: 28.12.24 - 22:14
#9
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
abaika95- похоже ты тут засланный казачёк


......по чём боярышник нынче?сегодня ещё не новый
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42735
Прощание с Салимой Джутаевой состоится 29 декабря
Отправлено: 28.12.24 - 22:31
#10
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Цитата:
abaika95:

Цитата:
Ничего не имею против этой девушки но больно странная ситуация всеровно


Вот 25го, ровно в тот день подбития самолета , наши благочестивые мусульмане вышли с танцами и плясками во двор, потому что Акимат сказал танцевать и на других мусульман не обращать внимание, надо было показывать северокорейскую радость, у нас роликов очень много, и рилсов в инстаграме, с возгласами Аллаху Акбар, как наши Муслимы радуются, так фальшиво и все ради очередной грамоты,
Кстати елка же у мусульман грех?
Тут ровно то же самое, им сказали прийти, завтра придут туда и будут молиться
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