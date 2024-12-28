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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 41 из 41«1...394041
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1164
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 13:04
#601
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Цитата:
saba:
Ура, значит психически я здоров! Спасибо!

Это просто вас сразу к неопытному врачу направили. У меня так было, приезжаем в травмпункт, дежурный травматолог - "...все в порядке просто ушиб";
После, по случаю, значительно более опытный врач глянул тот же снимок "...перелом"
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1164
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 13:21
#602
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Цитата:
Kairat stayer:

Посмотрел сегодня пару роликов репортажей из Северной Кореи, и нашел один жирный плюс в этой стране. В ней всего один толстяк, прочие же стройные как кипарисы.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6231
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 13:33
#603
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Цитата:
Карачун:
Посмотрел сегодня пару роликов репортажей из Северной Кореи, и нашел один жирный плюс в этой стране. В ней всего один толстяк, прочие же стройные как кипарисы.


Возможно этим толстяком является Ким Чен Ын :lol: :lol: :lol: .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6231
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 13:37
#604
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Говорят северокорейцы прибывшие на СВО обитают в норах вырытых в окопах, блиндажи не используют для укрытия, возможно фейк.
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simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
273
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 18:09
#605
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Цитата:
Карачун:
И если развить навык "правильно задавать вопросы" эти ИИ возможно хорошие инструменты, просто я оказался не впечатлен.


Основываясь на манере общения, стилевых особенностях и общей тематике постов, можно предложить следующие оригинальные и запоминающиеся логины:

Здравомыслящий_Сарказматик
Спокойный_Аналитик
Ироничный_Мозговик
Рационал_77
Форумный_Созерцатель
ЦифроМыслящий
Саркастический_Миротворец
Дзен_Реалист
МозгоШтормер
Наблюдатель_Без_Эмоций

Эти варианты подчёркивают вдумчивость, иронию и дистанцированность автора от "бурной полемики".

Что то Ваше есть ?
напишите что зашло
я завтра сброшу аваторку от ЖПТ на на выбранный логин

[Исправлено: simkst, 28.12.2024 - 19:19]

[Исправлено: simkst, 28.12.2024 - 19:55]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6231
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 20:48
#606
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Со слов Яна Матвеева северокорейцы замечены в курской области и участвуют в боевых действиях, что якобы подтверждают специальные службы Южной Кореи.

Подробнее здесь:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25801
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 21:26
#607
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Цитата:
Kairat stayer:
Макс, вы же ближе чем мы к данному вопросу, что думаете, уделите своё драгоценное время и разъясните пожалуйста, прошу великодушно? По тем же прогнозам по знакам гороскопа, на мой взгляд - ИИ не может всё рассчитать и всем гражданам дать точные прогнозы в реальной жизни, которые в перспективе должны сбыться.

Если кому интересно, фильм такой есть DEVS про расчеты будущего и прошлого на квантовом компьютере, гляньте.

[Исправлено: maxsaf, 28.12.2024 - 22:26]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25801
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 21:27
#608
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Цитата:
111:
Вот такие вот дела..

Изыди
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25801
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 21:29
#609
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Цитата:
Карачун:
Мериться будем? Авторитетом, так сказать.

А смысл? Присутствие северокорейцев никто не отрицает. От чего помер захваченный в плен - не сообщается. Кому сколько премии за него выдали - тоже не сообщается. Фоток нет, документов нет. Одна очень солидная бабка сказала.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42735
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 22:24
#610
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
От чего помер захваченный в плен - не сообщается. Кому сколько пр


У нас только вчера коллега умер, по форуму, а этот жалеет только корейца, который прилетел из заморских стран убивать чужих детей, которого кокнули его сородичи.
Вообще в людях ничего не осталось..
Какая то паническая злоба..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6510
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 22:27
#611
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Путин позвонил Алиеву , ничего не сказал про то, сбили или нет, но извинился. Может на всякий случай?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42735
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 22:38
#612
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Цитата:
saba:

Цитата:
ничего не сказал про то, сбили или нет, но извинился. М


Он выразил глубокое сожаление, почему самолет не утонул в Каспии, и извинился только за это
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simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
273
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 22:57
#613
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25801
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 23:22
#614
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Цитата:
111:
У нас только вчера коллега умер, по форуму

Кто?
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