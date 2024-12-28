Re: Как не попасть в "черный список": ключевые...

Отправлено: - 17:52

Все граждане немного вникнушие в госзакупки понимают, что эттттто убьёт нашу страну! Но наверху видимо образование на другой планете получали, раз никто и не собирается отменить все эти тендера госзакупки и прочее, всё то что ведёт к тому что в результате используются материалы самое дно, рабочая сила- люди с улицы не имеющие профессиональных навыков, да могое многое другое. Но я рад честно, продолжайте господа! видимо высшие силам это нужно!