Re: Прощание с Салимой Джутаевой состоится 29 декабря

Отправлено: - 10:36

Ничего не имею против этой девушки но больно странная ситуация всеровно



Девушка в Караганде жила

Наш акимат носится с ее именем устраивая организованные поминки,зачем?

При этом про трёх девушек учителей погибших на ауликольской трассе ни слова

Их как-то тоже жалко и они такие же наши местные были

Вчера на лисаковской трассе разом три человека погибло.

Ну чем гибель этой девушки сугубо трагичнее гибели остальных?