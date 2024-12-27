Отправлено: - 10:42

maxsaf:

А кто конкретно придумал птиц и газовый баллон? Про птиц впервые стало известно со слов пилота, из переговоров с диспетчером

maxsaf:

А про взрыв баллона - ваши жигиттер отрапортовали.

ОГПУ:

Похоже все идёт к концу, налицо явный паралич у соседей

Цитата:А кто слова пилота начал а СМИ распихмаать когда в то же время уже появились кадры обшивки самолёта?Российские СМИЦитата:Это версияКак версия с ракетойЧтож российские СМИ в баллон поверили а в ракету нет?Цитата:У России до 22 года все шло жидко но хотябы шлоСейчас прям потоком последние три года валятся на нее бедыНе надо было начинать войнуРоссия не сверхдержава чтобы вывезти такие проблемыЛюди тоже скоро устанут от такого