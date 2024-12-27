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≡ Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50821
Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 27.12.24 - 20:57
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Выжившие в авиакатастрофе возле Актау стюардесса Айдан Рагимли и бортпроводник Зульфугар Асадов рассказали СМИ, что происходило в салоне самолета перед тем, как произошло крушение.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15857
Re: Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 28.12.24 - 10:29
#15
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Ох как им повезло. Наверно очень трудно на душе осознавать что ты выжил а половина пассажиров погибла. А пилоты походу первые увидели смерть своими глазами.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17351
Re: Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 28.12.24 - 10:42
#16
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Цитата:
maxsaf:
А кто конкретно придумал птиц и газовый баллон? Про птиц впервые стало известно со слов пилота, из переговоров с диспетчером

А кто слова пилота начал а СМИ распихмаать когда в то же время уже появились кадры обшивки самолёта?
Российские СМИ
Цитата:
maxsaf:
А про взрыв баллона - ваши жигиттер отрапортовали.

Это версия
Как версия с ракетой
Чтож российские СМИ в баллон поверили а в ракету нет?Цитата:
ОГПУ:
Похоже все идёт к концу, налицо явный паралич у соседей

У России до 22 года все шло жидко но хотябы шло
Сейчас прям потоком последние три года валятся на нее беды
Не надо было начинать войну
Россия не сверхдержава чтобы вывезти такие проблемы
Люди тоже скоро устанут от такого
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25796
Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 28.12.24 - 10:57
#17
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Цитата:
abaika95:
Это версия Как версия с ракетой Чтож российские СМИ в баллон поверили а в ракету нет?

Зато у тебя никаких версий. У тебя уже окончательный вывод. Тебе же лично все отчитались ещё до начала расследования, и ты теперь тут пальцы гнешь.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6508
Re: Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 28.12.24 - 11:33
#18
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Цитата:
maxsaf:
А где распечатка разговоров с Ростовской вышки?

Слова целого прокурора области Вам вместо распечаток
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6508
Re: Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 28.12.24 - 11:37
#19
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Цитата:
Мишаня:
дедуле, любящему

А если у него конвульсии начнутся? Тоже никому хорошего это не предвещает! Очень проблемный тип!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6508
Re: Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 28.12.24 - 11:39
#20
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Цитата:
Vit:
очень трудно на

Я вообще не представляю каково это, 50 минут лететь и знать ,что ты уже практически покойник! Кошмар какой то!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7313
Re: Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 28.12.24 - 17:13
#21
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Не надо было начинать войну
Россия не сверхдержава чтобы вывезти такие проблемы
Не надо истерить, все будет хорошо,мир уже раскололся на несколько центров влияния,одна из них ненавистная вам раша, и это очень хорошо
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4595
Re: Выжившие в катастрофе под Актау рассказывают подробности
Отправлено: 28.12.24 - 17:41
#22
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М.Захарова принесла извинения, но от этого не легче.
Извинения прозвучали почти как "Мы тут, может быть, вообще ни при чём...".
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