Отправлено: - 12:15

simkst:

2 "Кажется, вы просто ещё не открыли для себя весь потенциал ИИ! Могу поделиться, чем он может быть полезен, если интересно. 😊"

Цитата:Лично я особо не доверяю ИИ-системах Google и.т.д. Сам же ИИ отмечает, что могут возникнуть проблемы с предвзятостью. Например, алгоритмы могут использовать данные, которые не являются репрезентативными, и это может повлиять на результаты. Это особенно актуально в задачах, связанных с обработкой текстов, изображений или анализом поведения пользователей.Надеюсь, что через определённое время у пользователей будет доступ к суперкомпьютерам, которые используют высокоточную математику и физические модели для моделирования сложных процессов. Важно, чтобы для таких вычислений были правильные исходные данные и правильные алгоритмы, иначе возможны ошибки. Но в целом, если все сделано правильно, результаты суперкомпьютера будут в высшей степени совершенны.В настоящее время по наличию суперкомпов топ 5 выглядит следующим образом:США 172.Китай 62.Германия 41.Япония 34.Франция 24.Макс, вы же ближе чем мы к данному вопросу, что думаете, уделите своё драгоценное время и разъясните пожалуйста, прошу великодушно? По тем же прогнозам по знакам гороскопа, на мой взгляд - ИИ не может всё рассчитать и всем гражданам дать точные прогнозы в реальной жизни, которые в перспективе должны сбыться. Помнится я выставил прогнозы астролога Павла Глобы, тогда вы мне сказали, зачем вы его вытащили, типа ерунда.