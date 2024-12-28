Народ твой такой, неблагодарный, убивает тех, кто пришел за тысячи км убивать их.. Интересно, у меня много русских друзей, но нет среди них ни одного хохла. Совпадение или правда жизни? Вот такие вот дела..
maxsaf: То есть его убили после взятия в плен. Красавчики, что тут ещё скажешь.
Это уже ваши личные домыслы, в статье такого не сказано. А я вот думаю не смогли его раненого вылечить, может гангрена у него началась. Он же априори к тем климатам не приспособлен а тут ранение. Мериться будем? Авторитетом, так сказать.
У нас во дворе есть такие люди, ну мерзкие скажу, блин, ни одного нормального нет. Может и правильно, что россияне мочат их, а местные русские ненавидят.. Даже канадец с ненавистью отзывается о них.. Чего уж там..
simkst: Разные ИИ учатся в разных школах Я уже тестил подобным образом 3 ИИ
Вооот! А по идее, они должны иметь общий знаменатель. То есть либо они еще к нему не пришли (вопрос: когда придут?), либо "косяки" в конструкции (тогда надежды на него...не сказать что совсем бессмысленны, но сильно завышены). Как-то раз разговаривал с тем чат гпт - он тупой как пень. То есть информации он кучу преогромную вываливает, но с голой безэмоциональной логикой и абстрагированием у него офигенные проблемы.
simkst: 2 "Кажется, вы просто ещё не открыли для себя весь потенциал ИИ! Могу поделиться, чем он может быть полезен, если интересно. 😊"
Лично я особо не доверяю ИИ-системах Google и.т.д. Сам же ИИ отмечает, что могут возникнуть проблемы с предвзятостью. Например, алгоритмы могут использовать данные, которые не являются репрезентативными, и это может повлиять на результаты. Это особенно актуально в задачах, связанных с обработкой текстов, изображений или анализом поведения пользователей.
Надеюсь, что через определённое время у пользователей будет доступ к суперкомпьютерам, которые используют высокоточную математику и физические модели для моделирования сложных процессов. Важно, чтобы для таких вычислений были правильные исходные данные и правильные алгоритмы, иначе возможны ошибки. Но в целом, если все сделано правильно, результаты суперкомпьютера будут в высшей степени совершенны.
В настоящее время по наличию суперкомпов топ 5 выглядит следующим образом:
США 172. Китай 62. Германия 41. Япония 34. Франция 24.
Макс, вы же ближе чем мы к данному вопросу, что думаете, уделите своё драгоценное время и разъясните пожалуйста, прошу великодушно? По тем же прогнозам по знакам гороскопа, на мой взгляд - ИИ не может всё рассчитать и всем гражданам дать точные прогнозы в реальной жизни, которые в перспективе должны сбыться. Помнится я выставил прогнозы астролога Павла Глобы, тогда вы мне сказали, зачем вы его вытащили, типа ерунда.
Чёта по количеству суперкомпов, в разрезе стран их количество в разных источниках существенно разнятся. Ниже сведения портала Top500.org (2019 год) отмечают, что общая производительность 500 самых мощных суперкомпьютеров в мире постоянно растет и на сегодняшний день достигает 1,65 эксафлопса.
saba: Это больше чем ундециллион? Много новых числительных появилось, не угнаться!
Развитые страны давно их применяют, вообще впечатляюще, отмечают что: Есть суперкомпьютеры, которые могут выполнять триллионы, а иногда и квадриллионы вычислительных операций в секунду. При этом про цифру - триллион мы же имеем представление.
simkst: Промты умеете писать /опыт есть ?? вопрос без иронии
Ничего из перечисленного. Где-то увидел пример что с ИИ можно поговорить, типа как с живым человеком. Решил спробовать, но нет, говорить с ним прямо совсем плохо. Возможно как источник, как условно говоря гугл в квадрате, он и хорош. И если развить навык "правильно задавать вопросы" эти ИИ возможно хорошие инструменты, просто я оказался не впечатлен.
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать