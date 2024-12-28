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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 40 из 41«1...38394041»
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42732
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 11:32
#586
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Цитата:
maxsaf:
Красавчики, что тут ещё скажешь

Народ твой такой, неблагодарный, убивает тех, кто пришел за тысячи км убивать их..
Интересно, у меня много русских друзей, но нет среди них ни одного хохла.
Совпадение или правда жизни?
Вот такие вот дела..

[Исправлено: 111, 28.12.2024 - 12:33]
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1164
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 11:34
#587
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Цитата:
maxsaf:
То есть его убили после взятия в плен. Красавчики, что тут ещё скажешь.

Это уже ваши личные домыслы, в статье такого не сказано. А я вот думаю не смогли его раненого вылечить, может гангрена у него началась. Он же априори к тем климатам не приспособлен а тут ранение.
Мериться будем? Авторитетом, так сказать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42732
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 11:38
#588
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У нас во дворе есть такие люди, ну мерзкие скажу, блин, ни одного нормального нет.
Может и правильно, что россияне мочат их, а местные русские ненавидят..
Даже канадец с ненавистью отзывается о них..
Чего уж там..
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simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
271
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 11:46
#589
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Цитата:
Карачун:
можете для прямого сравнения "в лоб" обменять местами


ChatGPT
Вчерашние посты
Вчерашний промт


Общий вывод-

С высокой вероятностью все эти посты написаны одним человеком.
Они объединены характерным стилем изложения, лексикой, тематикой, а также схожими эмоциональными и интеллектуальными акцентами.





Разные ИИ учатся в разных школах

Я уже тестил подобным образом 3 ИИ :-)

[Исправлено: simkst, 28.12.2024 - 12:48]
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simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
271
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 11:54
#590
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Цитата:
abaika95:
Я думал это мне ещё заняться нечем))


Друже выбери ответ сам=


1 "Ну что ж, судя по вашему комментарию, вы уже успешно доказали, что заняться вам действительно нечем."


2 "Кажется, вы просто ещё не открыли для себя весь потенциал ИИ! Могу поделиться, чем он может быть полезен, если интересно. 😊"
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6230
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 11:58
#591
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Цитата:
111:
Да, тот самый Сизо


Доктором Сизо лично знаком, в миру с его слов Бакчан. Года три не видел его, надеюсь он жив и здоров.
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1164
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 12:01
#592
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Цитата:
simkst:
Разные ИИ учатся в разных школах Я уже тестил подобным образом 3 ИИ

Вооот! А по идее, они должны иметь общий знаменатель. То есть либо они еще к нему не пришли (вопрос: когда придут?), либо "косяки" в конструкции (тогда надежды на него...не сказать что совсем бессмысленны, но сильно завышены). Как-то раз разговаривал с тем чат гпт - он тупой как пень. То есть информации он кучу преогромную вываливает, но с голой безэмоциональной логикой и абстрагированием у него офигенные проблемы.
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simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
271
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 12:07
#593
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Цитата:
Карачун:
Как-то раз разговаривал с тем чат гпт - он тупой как пень. То есть информации он кучу преогромную вываливает, но с голой безэмоциональной логикой и абстрагированием у него офигенные проблемы.



Промты умеете писать /опыт есть ??
вопрос без иронии

Мне очень понравился ЖПТ 4.0
оч норм Жемини
Копилот не зашел

но я чайник...
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6230
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 12:15
#594
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Цитата:
simkst:
2 "Кажется, вы просто ещё не открыли для себя весь потенциал ИИ! Могу поделиться, чем он может быть полезен, если интересно. 😊"


Лично я особо не доверяю ИИ-системах Google и.т.д. Сам же ИИ отмечает, что могут возникнуть проблемы с предвзятостью. Например, алгоритмы могут использовать данные, которые не являются репрезентативными, и это может повлиять на результаты. Это особенно актуально в задачах, связанных с обработкой текстов, изображений или анализом поведения пользователей.

Надеюсь, что через определённое время у пользователей будет доступ к суперкомпьютерам, которые используют высокоточную математику и физические модели для моделирования сложных процессов. Важно, чтобы для таких вычислений были правильные исходные данные и правильные алгоритмы, иначе возможны ошибки. Но в целом, если все сделано правильно, результаты суперкомпьютера будут в высшей степени совершенны.

В настоящее время по наличию суперкомпов топ 5 выглядит следующим образом:

США 172.
Китай 62.
Германия 41.
Япония 34.
Франция 24.

Макс, вы же ближе чем мы к данному вопросу, что думаете, уделите своё драгоценное время и разъясните пожалуйста, прошу великодушно? По тем же прогнозам по знакам гороскопа, на мой взгляд - ИИ не может всё рассчитать и всем гражданам дать точные прогнозы в реальной жизни, которые в перспективе должны сбыться. Помнится я выставил прогнозы астролога Павла Глобы, тогда вы мне сказали, зачем вы его вытащили, типа ерунда.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6230
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 12:21
#595
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У нас скоро суперкомпы запустят.

Подробнее здесь:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6508
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 12:28
#596
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Цитата:
simkst:
/ ДВОЙНИКОВ НЕТ

Ура, значит психически я здоров! Спасибо!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6230
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 12:29
#597
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Чёта по количеству суперкомпов, в разрезе стран их количество в разных источниках существенно разнятся. Ниже сведения портала Top500.org (2019 год) отмечают, что общая производительность 500 самых мощных суперкомпьютеров в мире постоянно растет и на сегодняшний день достигает 1,65 эксафлопса.

Подробнее здесь:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6508
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 12:33
#598
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Цитата:
Kairat stayer:
1,65 эксафлопса.

Это больше чем ундециллион? Много новых числительных появилось,не угнаться!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6230
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 12:40
#599
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Цитата:
saba:
Это больше чем ундециллион? Много новых числительных появилось, не угнаться!


Развитые страны давно их применяют, вообще впечатляюще, отмечают что: Есть суперкомпьютеры, которые могут выполнять триллионы, а иногда и квадриллионы вычислительных операций в секунду. При этом про цифру - триллион мы же имеем представление.

[Исправлено: Kairat stayer, 28.12.2024 - 13:49]
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1164
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 12:57
#600
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Цитата:
simkst:
Промты умеете писать /опыт есть ?? вопрос без иронии

Ничего из перечисленного.
Где-то увидел пример что с ИИ можно поговорить, типа как с живым человеком. Решил спробовать, но нет, говорить с ним прямо совсем плохо. Возможно как источник, как условно говоря гугл в квадрате, он и хорош. И если развить навык "правильно задавать вопросы" эти ИИ возможно хорошие инструменты, просто я оказался не впечатлен.
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