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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.12.24 - 20:44
Цитата:
Быть может вас заинтересует. На том канале, видео с которого я вам предлагал к просмотру, появился ролик с частным мнением пилота по поводу авиакатастрофы возле Актау.
maxsaf:
Быть может вас заинтересует. На том канале, видео с которого я вам предлагал к просмотру, появился ролик с частным мнением пилота по поводу авиакатастрофы возле Актау.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.12.24 - 21:17
Цитата:
Загрузил в ИИ несколько постов Карачун: и попросил Определить, написаны ли приведенные тексты одним человеком.
Вывод: На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что все три текста, **скорее всего**, написаны разными людьми.
Каждый текст обладает уникальными стилистическими и лексическими особенностями, что свидетельствует о разных авторах.
Однако, следует отметить, что этот анализ носит качественный характер и не является окончательным доказательством.
Для более точного определения авторства необходимо использовать специализированные инструменты и методы машинного обучения.
(делал домашку по ИИ)
[Исправлено: simkst, 27.12.2024 - 22:18]
maxsaf:
Это не вами написано. Это написано кем-то
Это не вами написано. Это написано кем-то
Загрузил в ИИ несколько постов Карачун: и попросил Определить, написаны ли приведенные тексты одним человеком.
Вывод: На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что все три текста, **скорее всего**, написаны разными людьми.
Каждый текст обладает уникальными стилистическими и лексическими особенностями, что свидетельствует о разных авторах.
Однако, следует отметить, что этот анализ носит качественный характер и не является окончательным доказательством.
Для более точного определения авторства необходимо использовать специализированные инструменты и методы машинного обучения.
(делал домашку по ИИ)
[Исправлено: simkst, 27.12.2024 - 22:18]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6502
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.12.24 - 21:49
Цитата:
О, сколько нам ошибок трудных готовит
Просвещения дух!
Евгений,парадоксов друг!
А можно попросить Вас мои тексты проверить, вдруг и у меня расторжение личности!
simkst:
О, сколько нам ошибок трудных готовит
Просвещения дух!
Евгений,парадоксов друг!
А можно попросить Вас мои тексты проверить, вдруг и у меня расторжение личности!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.12.24 - 22:00
Цитата:
да легко
завтра выложу утром
Карачун: оценивал /проверял ИИ от гугла
Вас исследует OpenAI
saba:
да легко
завтра выложу утром
Карачун: оценивал /проверял ИИ от гугла
Вас исследует OpenAI
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 27.12.24 - 23:01
Цитата:
вы учитесь где-то что ли? если да, то каковы конечные целевые навыки такого обучения?
simkst:
делал домашку по ИИ
делал домашку по ИИ
вы учитесь где-то что ли? если да, то каковы конечные целевые навыки такого обучения?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 10:03
Цитата:
Приходит понимание , что пенсия это социальная изоляция
Сообщества в офлайне типа = кому близко к 70 или Альцгеймер нас не догонит, абсолютно не интересны
Неделю пытаюсь практиковать ИИ
Вижу , что это и возможное интересное общение и противодементное средство ( АКРОС - видит в форуме такое средство )
Цель обучения - приобретение базовых навыков использования ИИ в быту и социуме + мне интересно
Карачун:
целевые навыки такого обучения
целевые навыки такого обучения
Приходит понимание , что пенсия это социальная изоляция
Сообщества в офлайне типа = кому близко к 70 или Альцгеймер нас не догонит, абсолютно не интересны
Неделю пытаюсь практиковать ИИ
Вижу , что это и возможное интересное общение и противодементное средство ( АКРОС - видит в форуме такое средство )
Цель обучения - приобретение базовых навыков использования ИИ в быту и социуме + мне интересно
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 10:32
Цитата:
Использовал 12 Ваших постов с разных тем форума
Загрузил в ChatGPT
Промт повторил вчерашний
Общий вывод
С высокой вероятностью все эти посты написаны одним человеком.
Они объединены характерным стилем, лексикой, и подходом к обсуждению тем.
saba:
мои тексты проверить
мои тексты проверить
Использовал 12 Ваших постов с разных тем форума
Загрузил в ChatGPT
Промт повторил вчерашний
Общий вывод
С высокой вероятностью все эти посты написаны одним человеком.
Они объединены характерным стилем, лексикой, и подходом к обсуждению тем.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 10:34
Цитата:
Очень рекомендую голосовой режим с новой моделью от OpenAI. Ускоритесь капитально. Потому что печатать не надо, общение как живое.
simkst:
Цель обучения - приобретение базовых навыков использования ИИ в быту и социуме + мне интересно
Цель обучения - приобретение базовых навыков использования ИИ в быту и социуме + мне интересно
Очень рекомендую голосовой режим с новой моделью от OpenAI. Ускоритесь капитально. Потому что печатать не надо, общение как живое.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 10:37
Цитата:
free image hosting
Если захотите убрать скрины с общего доступа - сообщите
У ВАС КЛОНОВ / ДВОЙНИКОВ НЕТ !
[Исправлено: simkst, 28.12.2024 - 11:40]
saba:
мои тексты проверит
мои тексты проверит
Если захотите убрать скрины с общего доступа - сообщите
У ВАС КЛОНОВ / ДВОЙНИКОВ НЕТ !
[Исправлено: simkst, 28.12.2024 - 11:40]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 10:41
Цитата:
СПАСИБО !
maxsaf:
Очень рекомендую
Очень рекомендую
СПАСИБО !
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17351
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 10:48
Цитата:
Так что насчёт корейцев взятых в плен?)
Нафиг ты просишь пруфы на темы которые тебя не касаются?
Убедился что корейцев используют как пушечное мясо и дальше пошел?
maxsaf:
И не слушайте Абайку, пруфы надо выкладывать всегда, чем быстрее, тем меньше будет ненужной пустой болтовни
И не слушайте Абайку, пруфы надо выкладывать всегда, чем быстрее, тем меньше будет ненужной пустой болтовни
Так что насчёт корейцев взятых в плен?)
Нафиг ты просишь пруфы на темы которые тебя не касаются?
Убедился что корейцев используют как пушечное мясо и дальше пошел?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17351
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 10:49
Цитата:
Я думал это мне ещё заняться нечем))
simkst:
Использовал 12 Ваших постов с разных тем форума Загрузил в ChatGPT Промт повторил вчерашний
Использовал 12 Ваших постов с разных тем форума Загрузил в ChatGPT Промт повторил вчерашний
Я думал это мне ещё заняться нечем))
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 10:49
Цитата:
можете для прямого сравнения "в лоб" обменять местами? ну чисто любопытно насколько однотипно работают ии гугла и чат гпт.
simkst:
можете для прямого сравнения "в лоб" обменять местами? ну чисто любопытно насколько однотипно работают ии гугла и чат гпт.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 10:52
Цитата:
Я тебя забыл спросить, что меня касается, а что не касается.
abaika95:
Нафиг ты просишь пруфы на темы которые тебя не касаются?
Нафиг ты просишь пруфы на темы которые тебя не касаются?
Я тебя забыл спросить, что меня касается, а что не касается.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 28.12.24 - 11:05
Цитата:
Карачун: Украинцы таки взяли в плен одного северокорейского военнослужащего.Цитата:
abaika95: Так что насчёт корейцев взятых в плен?)Речь шла об одном корейце, а не о корейцах. И насколько я понял, кореец оказался немного мертвым. То есть его убили после взятия в плен. Красавчики, что тут ещё скажешь.
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