Отправлено: - 10:48

maxsaf:

И не слушайте Абайку, пруфы надо выкладывать всегда, чем быстрее, тем меньше будет ненужной пустой болтовни

Цитата:Так что насчёт корейцев взятых в плен?)Нафиг ты просишь пруфы на темы которые тебя не касаются?Убедился что корейцев используют как пушечное мясо и дальше пошел?